Denizde can simidiyle bulunan Melda bebek, kurtarılırken uyuyormuş

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesi'nde halk plajında annesi Damla Gergin ile birlikte denizin keyfini çıkarırken, bindirildiği can simidiyle rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen ve Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan 10 aylık Melda bebeğin olay anında uyuduğu ortaya çıktı.

Melda bebeğin kurtarıcılarından birisi olan Uzman Çavuş Ali Torun "Bota 2 metre kalaya kadar uyuyordu. Sonra sesleri duyup uyanarak gözlerini açtı. Her şeyden habersiz bizlere gülücükler saçıyordu" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Burak Gezen’in haberine göre, geçen Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Küçükkuyu Beldesi halk plajında meydana gelen olayda, bindirildiği koltuk şeklindeki şişme can simidiyle birlikte poyrazın etkisiyle 1 kilometre açığa sürüklenen 10 aylık Melda bebek, plajdaki yüzlerce kişinin gözleri önünde ölümden döndü.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı’na bağlı TCSG-8 Bot Komutanlığı, Kuzey Ege’de görev yaparken perşembe günü Saat 16.58’i gösterdiğinde, Bot Komutanlığı’nın çok yakınından, bitişiğindeki halk plajından ihbar geldi. Bir vatandaşın, ’Sürükleniyor’ feryadıyla seslendiği Sahil Güvenlik ekibi, Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Demirel’in talimatıyla rıhtımdan fora ederek tam yol limandan ayrıldı. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta sürüklenen 10 aylık Melda bebeği sadece iki dakikada kurtardı.

Can simidinin, botun dalgasıyla sallanıp alabora olması ihtimaline karşı Melda bebeğe çok ağır yaklaşıldı. Denizdeki kişi yetişkin olmadığı ve kendisiyle konuşularak iletişim kurulamayacağı için yüzücü kurtarıcı kullanıldı. Uzman çavuş Ali Torun yüzücü kurtarıcı olarak denize atladı. Yüzerek şişme bota yaklaştı.

Uzman Çavuş Ali Torun o an yaşananları şöyle anlattı:

"Limandan ayrıldıktan sonra bütün hazırlıklarımı yaparak denize atlamak için komutanımdan emir bekledim. Komutanımız gerekli manevraları yaptıktan sonra denize atlamamı söyledi. Melda bebeğe doğru yüzerken ilk düşüncem Melda bebeğin sağlığında herhangi bir problemin olmamasıydı. Yanına yaklaştığımda Melda bebeğin uyuduğunu gördüm. Yaklaşıp nefesini dinledim. Nefes alıp veriyordu. Yavaş yavaş emniyetli bir şekilde yüzerek bota getirdim. Diğer personel ile birlikte gemiye aldık. Bota 2 metre kalaya kadar uyuyordu. Sonra sesleri duyup uyanarak gözlerini açtı. Her şeyden habersiz bizlere gülücükler saçıyordu. Daha sonra bota aldık ve sağlıklı bir şekilde ailesine teslim ettik."

Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Murat Demirel, ihbar üzerine 2 dakikada olay yerine ulaşarak Melda bebeği kurtardıklarını belirterek, vücut ısısını arttırmak için battaniyeye sardıklarını ve limana intikal ederek ailesine teslim ettiklerini söyledi.

Kendisinin de iki çocuk babası olduğunu anlatan Astsubay Demirel, "İlk habergeldiğinde ve bebek olduğunu duyduğumda çocuklarım aklıma geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak tüm vatandaşlarımızın her an yardımına koşma adına sürekli yaptığımız görevlerde ailemize yardım ediyormuşçasına görev yaptığımız için o gün de o duygularla hareket ettim. Ekip olarak olay yerine gidip Melda bebeği kurtardık. Orada bebekle direk konuşma imkanımız olmadığı için Melda bebeğin stabil durumda kalması gerekiyordu denizde. Hızlı yaklaşsak dalgamız bebeği etkileyebilecekti. O yüzden yavaş yaklaştık ve yüzücü kurtarıcıyı kullanarak kurtarma işlemini yaptık" dedi.

Bot komutanı Astsubay Murat Demirel vatandaşlara bir de uyarıda bulundu. Demirel, "Sahil Güvenlik Komutanlığı olarak mavi vatan denizlerimizde 24 saat sürekli profesyonel ekiplerimiz var. Gece gündüz demeden her an yardıma ihtiyacı olan denizlerimizdeki insanlarımızın ve turistlerin yardımına gitme adına hazır bekliyoruz ve görevler icra ediyoruz. Ayrıca vatandaşlara bir uyarıda bulunmak istiyorum. Havaların ısınmasıyla beraber deniz kenarında ve denizde sürekli faaliyetler gösteriliyor. Vatandaşlarımız, öğleden sonra rüzgarlar arttığı için sabah rüzgarlarına aldanmamalı. Gerekli önlemleri almalı. Ancak, denizde ihtiyaç duydukları her anda Alo 158 ihbar hattını arayarak 24 saat göreve hazır olan Sahil Güvenlik personeline ulaşabilirler" dedi.