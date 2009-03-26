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Yaşam

Denizde can pazarı!

Marmara Denizi'nde Heybeliada açıklarında alabora olan tekne battı.Teknede bulunan 10 kişi kurtarıldı.

26 Mart 2009 02:00

Marmara Denizi'nde Heybeliada açıklarında alabora olan tekne battı.Teknede bulunan 10 kişi kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, Kartal'dan Kınalıada'ya işçi taşıyan ‘Fırtına’ adlı tekne, Heybeliada açıklarında şiddetli rüzgâr nedeniyle su alarak alabora oldu. Kaptanla birlikte 10 kişi olduğu bildirilen teknedekiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Kartal'da sahile çıkarılan 10 kişiden tekne kaptanı Yüksel Taşkıran ile yolcu olarak bulunan Cihat Korkmaz, Ömer Gider, Sinan Gider, Erol Dağlı, Aykurt Alpay, Muhammet Korkmaz ve ismi öğrenilemeyen bir kişi Kartal Yavuz Selim Devlet Hastanesi'nde, Serhan Şahiner ile Derviş Kardeş de Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Teknede bulunanların, bir şirkete ait baz istasyonunda çalışma yapmak üzere Kınalıada'ya gittikleri öğrenildi.

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