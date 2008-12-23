Denizde can pazarı

Çanakkale'de botu kaybolan beş dalgıç, yakındaki Tavşan Adaları'na yüzdü. Donmamak için deniz feneri aküsüyle ateş yakan dalgıçlar 24 saat sonra kurtarıldı..



İstanbul'da bulunan ORKA Deniz Av Malzemeleri'nin ortaklarından olan ve kendisi de 20 yıldır dalış yapan İlhan Görgü, hafta sonu arkadaşları, gıda mühendisi Hakan Şen (30), gümrük şirketi sahibi Ünal Kılıç (30), Emin Can (32), demir doğrama ustası Ali Koç'la (36) Çanakkale'ye balık avına gitti. Tümü profesyonel dalgıç olan grup, Gelibolu Yarımadası'nın en uç noktasında bulunan Seddülbahir köyündeki Kale Pansiyon'a yerleşti. Pazar sabahı erkenden kalkan grup, İlhan Görgü'ye ait olan ve sürekli köyde bıraktığı Orka adlı zodyak botla denize açıldı.Grup, kötü hava koşullarına rağmen 10 mil mesafedeki Bozcaada'nın kuzeyindeki 'Tavşan Adaları'nın açıklarına gitti. Burada botu demirleyip zıpkınlarla denize dalan grup, balık avlamaya başladı. Ancak bir süre sonra su yüzüne çıktıklarında botun çıpadan sıyrılarak sürüklenip gittiğini gördüler. Bunun üzerine grup yüzerek adaya çıktı. Telefonlarıyla yanlarına aldıkları kumanyaları ve diğer ihtiyaç malzemeleri de botla giden grup, üzerlerindeki balık adam kıyafetleriyle kaldı. Grup, akşama doğru üşümeye ve acıkmaya başlayınca, ısınmak için çare aramaya başladı. Bu sırada demir doğrama ustası Ali Koç, adadaki feneri görünce, ateş yakabileceklerini düşündü. Yaptığı incelemede fenerin akümülatörle çalıştığını gören Koç, önce akümülatörü söktü. Ardından da kısa devre yaptırarak, ateş yakmayı başardı. Önce ısınan 5 arkadaş, daha sonra zıpkınla avladıkları balıkları pişirerek karınlarını da doyurdu.Grup akşam pansiyona dönmeyince işletmecileri durumu sahil güvenlik komutanlığı ve jandarmaya bildirdi. Ekipler de hemen arama çalışmalarına başladı. Ancak kötü hava şartları nedeniyle sürdürülemeyen arama çalışmalarına saat 22.30'da son verildi. Dün sabah yeniden bölgeye giden Sahil Güvenlik Ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Ekipleri, bölgeyi karış karış taramaya başladı. Teknesiyle arama çalışmalarına katılan balıkçı Bülent Alkım, grubun adada olabileceğini düşünerek adaya gidince 5 arkadaşı buldu.