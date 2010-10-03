Denizde can pazarı

T24- İstanbul Fındıklı'da, denize düşen ve ters dönen aracın içerisinde mahsur kalan 2 kişi, denize atlayan vatandaşlar tarafından kurtarıldı.



İşte arabada mahsur kalan 2 gencin kurtarılma anı - Video





Karaköy-Fındıklı arasındaki sahil yolunda, tehlikeli bir şekilde araç kullandığı iddia edilen 19 yaşındaki Ali K. yönetimindeki 34 YM 6621 plakalı otomobil, bugün saat 19.00 sıralarında denize uçtu. Denize uçan otomobil ters döndü. Otomobil içerisinde kalanları kurtarmak için vatandaşlar suya atladı. Yaklaşık 10 kişi boğazın serin sularında otomobili çevirdi. Otomobildeki 19 yaşındaki Ali K. ile 19 yaşındaki Tuğçe G. kurtarıldı. Kurtarılan gençlere ilk müdahaleyi yine olay yerindeki vatandaşlar yaptı. İlk önce denizin içinden çıkan ve üşümüş olan yaralıların kıyafetleri çıkartıldı ve kuru kıyafetler giydirildi. Hayati tehlikesi bulunmayan gençler, olay yerine gelen bir ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza üzerine polis ve itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen aracı denizden çıkartmak için büyük bir çaba sarf etti. Denize giren itfaiye eri, aracı bağlayarak bir çekiciye yükledi. Aracın çekiciye alınması sırasında ise devrilme tehlikesi yaşandı.



Sürücünün tehlikeli bir şekilde aracı kullandığını belirten görgü tanıkları, otomobilin kontrolsüz bir şekilde sürülerek ilerlediğini ve şoförün alkollü olduğunu iddia ettiler. Otomobilin denize uçtuğunu gören Deniz Cansever, otomobilin kontrolünü kaybettiğini, önce kaldırıma çarptığını ve hemen ardından denize uçtuğunu söyledi.



