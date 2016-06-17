"Denizde beni bir şey ısırdı" dedikten sonra ölen Efe, Trakonya kurbanı mı?

İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Bayram Öztürk, Kuşadası'nda ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Mustafa Efe Ergen'in denizde yüzerken bir şeyin kendisinin ısırdığını söylemesinden sonra fenalaşarak hayatını kaybetmesine dair "Kalp krizi de olabilir. Trakonya da zehirlemiş olabilir. Trakonya aynı zamanda İstanbul sularında da görülen bir balık" diye konuştu.

CNN Türk'teki programa katılan Öztürk, "Kızıldeniz kökenli sulardan gelen taş balıkları, balon balıkları gibi sularımıza son zamanlarda gelen balıkların bu tür öldürücü etkileri olabilir mi?" sorunu cevapladı. Öztürk, "Şimdiye kadar Kuşadası'nda taş balığı veya balon balığı gibi zehirli balıklar şimdiye kadar hiç görülmedi. Zehirli deniz anaları İzmir Körfezi'nde de bulunmasına rağmen büyük bir yoğunluk oluşturmuyor" dedi.

"Böcek ısırması deyip geçiştirmeyin"

Toplumun ve hastanelerin de bu konularda bilinçlenmesi gerektiği söyleyen Öztürk, "Bunun iyi bir şekilde etüt edilmesi, toplumda duyarlılık oluşturulması lazım. Bu tür canlılar görüldüğünde bize gönderilmesi büyük bir arz ediyor. Halk sağlığı doktorları bu tür olayları yazdıkları zaman 'Böcek ısırması' diye geçiştiriyorlar, onlar da böyle bir eğitim almış değiller" değerlendirmelerinde bulundu. tatilcilerin korunabilmesi için tavsiyelerde bulunan Öztürk, "Bir palet alın ya da denizde kullanılması için çoraplar var" diye konuştu.

Zararlı deniz canlıları 'Ya yakarsa' sitesinde

Vatandaşlar, Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı ya da yayakarsa.org adlı sitede zararlı deniz canlıların nerede ne kadar olduğu hakkında bilgi edinebilir. Ayrıca, deniz akvaryumlarına gidilerek zararlı tür deniz canlıları hakkında bilgi edinilebilir.

Ne olmuştu?

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, denizde kendisini bir şeyin ısırdığını söyledikten sonra fenalaşan ortaokul öğrencisi 15 yaşındaki Mustafa Efe Ergen, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Ergen’in yarınki karne ve mezuniyet töreni öncesinde yaşamını yitirmesi okul arkadaşları, öğretmenleri ve yakınlarını yasa boğdu.

Doğan haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Kuşadası Nermin Metin Akar Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Efe Ergen, dün öğleden sonra arkadaşlarıyla Kuştur Plajı’na giderek, denize girdi. Bir süre sonra Ergen, arkadaşlarına kendisini bir şeyin ısırdığını söyledi. Bunun üzerine arkadaşlarının sudan çıkardığı Ergen, "Başım dönüyor" diyerek, fenalaşıp, yere yığıldı.

Arkadaşları ve çevredekiler, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından Ergen’e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ergen, burada doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ergen’in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Mustafa Efe Ergen ölmesitdi bugün, karnesini alacaktı.



