Denizde bayılan adamı köpekler kurtardı

İzmir'de, yüzmek için girdiği denizde fenalaşıp, baygınlık geçiren vertigo hastası iş insanı Yalvaç Aysu (74), her gün besleyerek, bakımını yaptığı sokak köpekleri sayesinde kurtarıldı. Plajda bayıldığını gören köpeklerin havlaması üzerine fark edilen Aysu, bilinci kapalı kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayata döndürüldü. Aysu, "Bayıldığımı görenler oldu ama yardım etmediler. Güzel köpeklerim sayesinde hayata yeniden tutundum" dedi.



Çeşme ilçesine bağlı Germiyan Mahallesi'ndeki Yeni Dostlar Sitesi'nde tatilini geçiren iş insanı Yalvaç Aysu, her gün yaptığı gibi serinlemek için sitenin plajında denize girdi. Vertigo hastası olan Aysu, bir süre yüzdükten sonra kendisini iyi hissetmeyince sudan çıktı. Bu sırada başı dönen ve suya düşen Aysu, plajdakiler tarafından değil; her gün besleyip, bakımını yaptırdığı sokak köpeklerince fark edildi. İki köpeğin havlaması üzerine site yöneticisi, görevlilerden köpeklere bakmasını istedi.

Köpeklerin havlamasıyla sahile giden görevliler, kıyıdaki suda yatan Aysu'yu görünce hemen yardım istedi. Durumu fark eden plajdaki kadın doktor, baygın adama ilk müdahaleyi yaptı. Bilinci kapalı olan Aysu, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla önce Çeşme Devlet Hastanesi'ne ardından İzmir'deki özel hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan ve burada 7 gün kalan Aysu, sağlık durumu iyiye gidince normal servise alındı.

"Suya düştüğümü görmemeleri mümkün değil"

Hastanede tedavisi sürdürülen Yalvaç Aysu, "Perşembe sabahı saat 09.00 sıralarında evden çıktım. Hava çok güzeldi. Denize gireyim, çıkayım ve kahvaltımı yaparak, güne başlayayım; düşüncesiyle deniz kenarına gittim. O saatlerde deniz genelde kalabalık oluyor. Merdivenlerden indim, suya daldım. Çıktım, daha sonra yürümeye başladım; ama kendimi iyi hissetmedim. Hemen durdum ve gücümü toplayarak, sahile doğru yürümeye başladım. Ancak o süre içerisinde gücümü kaybettiğimi fark ettim ve 'İmdat beni kurtarın' diye bağırdım. Sesimin duyulup, duyulmadığını bilmiyorum. Olayın sonrasını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Çevredekilerin, baygınlık geçirerek, suya düştüğünü görüp, yardım etmediğini öne süren Aysu, "Orada denize giren insanların benim suya düştüğümü görmemeleri mümkün değil. Çünkü denize düştüğüm yer, denize inen merdivenlerin hemen yan tarafı. Sağ olsun, insanlar ilgilenmedi. Beni gördüler ama yardım etmediler. Ortada insanlık diye bir şey de kalmadı" dedi. Köpeklerin havlamasıyla durumun fak edildiğini aktaran Yalvaç Aysu, şunları söyledi:



"Bizim köpeklerimizden 2'si sahile gelmiş, beni denizin içinde görmüşler ve havlamaya başlamışlar. Öyle canhıraş havlamışlar ki bu durum, herkesin dikkatini çekmiş. Ondan sonra insanlar gelip, beni denizden çıkarmış. O benim güzel köpeklerim sayesinde hayata yeniden tutundum. İki ayaklılar yerine hayvanları tercih ediyorum. Bu söylediğim için özür dilerim; ama onlar son derece doğallar. Siz onlara zarar vermediğiniz müddetçe onlar, size zarar vermiyor. Ama insanlarımız artık bitti, toplum duyarsız. Biri öldüğünde üstüne kağıt seriliyor ve insanlar yanından geçip gidiyor. İnsanların duyarlılığı, anlayışı kalmadı. Toplumumuz bitti. İnsanlık bitti."

"Biraz daha uzun süre suda kalmış olsaydı..."

Anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Figen Öztürk (43) ise Yalvaç Aysu'nun hastaneye getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi. Öztürk, "Hastamız boğulmaya bağlı akciğer enfeksiyonu ile bize geldi. Yalvaç Aysu'nun epilepsi hastalığı da mevcut. Biraz daha uzun süre suda kalmış olsaydı beyin fonksiyonlarının tamamen oksijensiz kalma durumu söz konusu olabilirdi. Zamanında fark edilmiş" dedi.

Dr. Öztürk, bu tür hastaların yüzerken, fazla derinlere açılmaması gerektiğini ve mümkünse yanlarında birilerinin bulunmasının da önemli olduğunu söyledi.

(DHA)