Denizde 500 metre açıkta bulundu!

T24

Balıkçı barınakları yakını sahil şeridinde gezintiye çıkarak 2012’ye ’Merhaba’ diyen bazı kişiler saat 02.00 sıralarında, denizden gelen yardım çığlıkları üzerine durumu polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen polis ekipleri bir kadının ’İmdat’ diye bağırdığını duyunca deniz polisinden yardım istedi. Sağlık ekipleri de önlem amaçlı olay yerine çağırıldı.Deniz polisi tarafından kıyıdan yaklaşık 500 metre açıkta bulunan ev kadını ve 1 çocuk annesi olan F. K. polis botuna alındı. Denizin sığ olması nedeniyle ayakta durabildiği belirtilen kadın, Bostanlı İskelesi’nden kıyıya çıkartıldı. Bir polis memurunun kucakladığı F. K. ambulansa bindirilirken, "Oğlumu elimden almayın" diyerek ağladı.F.K. acil yardım ekiplerince Karşıyaka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Alkollü olduğu belirtilen kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.