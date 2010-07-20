T24- Kocaeli'nin Dilovası ilçesi Dil İskelesi mevkisinde denizde 2 ceset bulundu.



Büyük Liman önünde, kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta 2 ceset olduğu gören vatandaşlar polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekiplerince denizden çıkartılan cesetlerden birinin 5-6 yaşlarındaki bir çocuğa, diğerinin ise 35-40 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlendi.

Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından cesetler otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Bu arada, ölen çocuk ile kadının kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.