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Denizcilerden Bakan Yıldırım'a şifreli '#direngezi' karşılaması

'#' işareti tutan bir öğrencinin solunda dizilen 9 kişi flamalarla denizcilik dilinde ‘#direngezi’ ile Bakan Yıldırım'ı karşıladı

03 Temmuz 2013 16:27


İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Denizcilik Fakültesi'nin mezuniyet töreninde bazı öğrenciler, törene katılan Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım'ı işaret flamalarıyla '#direngezi' yazarak karşıladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi 'nin Tuzla Yerleşkesi'nde pazartesi günü düzenlenen Denizcilik Fakültesi'nin mezuniyet töreni ilginç bir protestoya sahne oldu.

Tevfik Şahin'in radikal.com.tr'de yer alan habere göre, ellerinde denizcilerin kullandığı işaret flamaları olan 10 üniversiteli, törene katılan Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım’a ilginç bir sürpriz yaptı.

Twitter ’da hashtag için olarak kullanılan ‘#’ işareti tutan bir öğrencinin solunda dizilen 9 kişi flamalarla denizcilik dilinde ‘#direngezi’ yazdı.Fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İşte o işaretlerin anlamları:

(D)elta, (I)ndia, (R)omeo, (E)cho , (N)ovember , (G)olf , (E)cho, (Z)ulu , (I)ndia\

 

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