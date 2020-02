Denizcilerde kruvaziyer turizm memnuniyeti

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- DÜNYADAKİ kruvaziyer turizminin büyüklüğünün yaklaşık 35 milyar doları bulduğunu anlatan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, Türkiye\'nin bu büyümeden hak ettiği payı alması gerektiğine dikkat çekerek \"Bu yıl kruvaziyer turizmde sıfır çekmedik. Kuşadası\'nda 152 gemiyle 120 bin yolcu taşındı. Türkiye geçmişte 2 milyon 250 bin yolcuya kadar çıkmıştı. Bunu tekrar yakalayacağız\" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi kasım ayı meclis toplantısı Meclis Başkanı Kenan Yalavaç başkanlığında gerçekleştirildi. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, meclis toplantısında yaptığı konuşmada ekonomiyle ilgili alınan önlemleri desteklediklerini belirterek bu yılı bir önceki yıla göre zor geçirdiklerini ifade etti. İhracatın ekonomi için önemli bir gelir kaynağı olduğunu anlatan Öztürk, ekim ayında ihracatın ihtalatı karşılama oranının yüzde 97\'ye çıktığını söyleyerek bu durumun ekonomideki küçülmeyi ortaya koyduğunu vurguladı. Denizcilikte 2019 için iyimser olmak gerektiğini savunan Öztürk, \"İhracat yükü 450 bin ton, ithalat yükü ise 352 bin ton civarında. Kurlar düşme eğiliminde. Avrupa\'dan boş dönen TIR sayısı 70 bini aştı. Bu durumun deniz ticaretine de olumsuz etkisi var. İhracatımız ithalata dayalı olduğu için her ne kadar karayolu ile gelse de ekonomik bir katkısı söz konusuydu. Çünkü birim maliyet düşmüş oluyordu. Son günlerde İran\'a yönelik ambargoda muafiyet sağlandı. Birçok üründe gerçekleşmiş olması bizim için doğru bir hareket. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Dolayısıyla deniz taşımacılığı konusunda ileriki dönemde ABD\'nin bu muafiyet dışı ürünlerdeki düşüncesi bizi etkileyecek\" dedi.

ACENTE VE LİMANLARA TEŞVİK ÖNERİSİ

Geçen yıl kruvaziyer turizmle ilgili umut veren gelişmelerin yaşandığını ifade eden Yusuf Öztürk, bu yıl 250 kruvaziyer geminin ve 220 bin yolcuyu Türkiye\'ye taşıdığını söyleyerek şunları ifade etti:

\"Bu yıl kruvaziyer turizmde sıfır çekmedik. Kuşadası\'nda 152 gemiyle 120 bin yolcu taşındı. Türkiye geçmişte 2 milyon 250 bin yolcuya kadar çıkmıştı. Bunu tekrar yakalayacağız. 2019 yılı için yolcu başına 35 dolar olan teşviğe devam kararı alındı. Kruvaziyer takvimleri 2,3 yıl sonrasını kapsıyor. Teşviğin seyahat acentalarına değil kruvaziyer gemi getiren acentelere veya kruvaziyer gemilerin hizmet satın aldığı limanlara yapılması gerekir. Asıl teşvik budur. Turizm Bakanlığı\'nın istişare kurulunda bu görüşlerimizi savunacağız.\"

İSTANBUL\'DA MODERN LİMAN İHTİYACI

Dünyadaki kruvaziyer turizmin büyüklüğünün yaklaşık 35 milyar doları bulduğunu anlatan Öztürk 2018 sonunda yaklaşık 27.2 milyon kişinin kruvaziyer turizmden yararlandığını belirtti. Her yıl yüzde 10 civarında büyümenin söz konusu olduğunu açıklayan Öztürk, \"Türkiye bu büyümeden hak ettiği payı almalı. İstanbul Yenikapı\'da güzel bir kruvaziyer limanı yapılması söz konusu. İstanbul\'a bu sene hiç kruvaziyer gemi gelmedi. Böyle modern bir limana ihtiyaç vardı. 2019\'da Kuşadası\'nda kruvaziyer turizmde yolcu sayısında yüzde 40 artış bekliyoruz. 200 bin 200 geminin gelmesi bekleniyor\" dedi.

CLAS BELGESİ ZORUNLULUĞUNA SON

2019 yılında üyelere tasarruf çağrısı yapan Öztürk, Turizm Bakanlığı\'nın bu doğrultuda yıl içinde katılım planlanan fuar sayısını 96\'dan 27\'ye düşürdüğünü açıkladı. Bu tedbirler çerçevesinde faydasına inandıkları fuarlara katılacaklarını dile getiren Başkan Yusuf Öztürk, İzmir Limanı\'nın yeni tarifelerinin belirlenmesini beklediklerini kaydetti. Yayınlanan yeni kararnameye göre feribotlardaki clas belgesi zorunluluğunun kaldırıldığını belirten Öztürk, Türkiye\'den Yunan adalarına hizmet veren feribotların sertifika bulundurmadan çalışabileceğini dile getirdi. Üyelerin asgari güvenlik önlemlerini almak koşuluyla bu düzenlemenin yapıldığını anlatan Başkan Öztürk, \"Yaklaşık 50 yıllık teknelerle Yunanistan\'a gidiliyor. Gemilere bu sertifikayı almak için bakım yapmaya kalktığınızda hepsinin değişmesi gerekiyordu ve çok maliyet gerektiriyordu. Bu zorunluluğun kaldırılması bizim için memnuniyet verici. Ancak yine de üyelerimiz yeni yatırımlar içine girer ve teknelerin toparlanması için çaba gösterirler diye umuyorum\" dedi.

İzmir\'de ulaşımda deniz taşımacılığının payının giderek arttığına dikkat çeken Öztürk, her yıl yüzde 10\'luk bir yolcu artışı olduğunu belirterek İzmirliler\'in hızlı olması nedeniyle daha fazla deniz yolu kullandığını dile getirdi. Denizcilik sektöründe globalleşme eğilimi olduğunu anlatan Öztürk, \"Hatlar birleşiyor, birbirlerini satın alıyor. Dev konteyner firmaları dijitalleşmede iş birliği içine girdi. Artık çok insana ihtiyaç olmadan dijital ortamda yüklemeler yapılacak. Dünyada en yeni gelişmelerden biri bu. İnsansız gemileri konuşuyoruz\" diye konuştu.

Toplantının sonunda göreve yeni gelen TCDD İzmir Limanı İşletme Müdürü Serdar Görür, meclis üyelerine kendisini tanıtarak ihtiyaçlar doğrultusunda sektör temsilcileriyle bir araya gelebileceklerini ifade etti.



