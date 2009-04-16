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Yaşam

Denizciler ölümden döndü

16 Nisan 2009 18:14



Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, içinde iki kişinin bulunduğu yat, motor arızası yapıp 3 mil sürüklendikten sonra kayalıklara oturdu. Yattaki iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum'un Turgutreis Beldesi'nde yer alan D- Marin Marina'dan bugün sabah saatlerinde yola çıkan Argodis Yatçılık ve Turizm Limited Şirketi'ne ait 10 metre uzunluğundaki `Ariya' adlı polyester yat, motor arızası yaptı. Motorları tamamen duran, kaptan 38 yaşındaki Hüdai Özkayaş ve yardımcısı 28 yaşındaki Yusuf Başkaya'yı taşıyan yat, yaklaşık 3 mil sürüklendikten sonra kıyıdan bir mil uzaklıktaki Ali Hoca Feneri'nde kayalıklara oturdu. Akyarlar Köyü açıklarında kayalıklara çarpan yat, şiddetli rüzgar ve dev dalgalar nedeniyle parçalanma tehlikesi geçirdi.

Yatta bulunan iki kişi ise Turgutreis Sahil Güvenlik Komutanı Assubay Başçavuş Rıza Bayırlı ve beraberindeki askerler tarafından kurtarıldı. Turgutreis'e getirilen iki denizcinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kayalara oturan yat için ise kötü hava koşulları nedeniyle henüz kurtarma çalışmalarına başlanamadığı belirtildi.

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