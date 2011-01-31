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Yaşam

Denizatının sırrı çözüldü

Belçikalı araştırmacılar, denizatının şeklinin sırrını çözdüklerini açıkladı.

31 Ocak 2011 02:00

T24 - Belçikalı araştırmacılar, denizatının şeklinin sırrını çözdüklerini açıkladı. Denizatının atalarının gövdesinin düz olduğunu biliniyor.



Araştırmacılar uzun süredir, denizatının vücudunun neden soru işaretine benzer bir şekle evrildiğini merak ediyordu.

Araştırmacılara göre, ata benzeyen kafası ve kıvrılan vücudu, denizatının yiyecek avlayabilmesini sağlıyor.

Denizatları, küçük deniz canlılarını yiyerek besleniyor. Ancak atalarının aksine, avlarına doğru yüzmek yerine, onları sessizce bekliyorlar.

Kanca şeklindeki kuyrukları sayesinde, denizatlarının yosunlara tutunup beklemeleri mümkün oluyor. Kıvrımlı omurgaları sayesinde ise, yukarıdan yüzen avlarına ulaşabiliyorlar.


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