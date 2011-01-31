Denizatının sırrı çözüldü

T24

Araştırmacılar uzun süredir, denizatının vücudunun neden soru işaretine benzer bir şekle evrildiğini merak ediyordu.Araştırmacılara göre, ata benzeyen kafası ve kıvrılan vücudu, denizatının yiyecek avlayabilmesini sağlıyor.Denizatları, küçük deniz canlılarını yiyerek besleniyor. Ancak atalarının aksine, avlarına doğru yüzmek yerine, onları sessizce bekliyorlar.Kanca şeklindeki kuyrukları sayesinde, denizatlarının yosunlara tutunup beklemeleri mümkün oluyor. Kıvrımlı omurgaları sayesinde ise, yukarıdan yüzen avlarına ulaşabiliyorlar.