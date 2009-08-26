Denizanası alarmı!

Mersin'in Anamur ilçesinde son bir ay içinde 100'den fazla kişinin deniz anaları ile temastan oluşan alerjik reaksiyon nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurduğu bildirildi.



Son günlerde Anamur sahilinde sıkça görülen deniz anaları, tatil yapan vatandaşlar arasında endişeye neden oldu. Anamur Devlet Hastanesi yetkilileri, deniz anaları ile temastan oluşan alerjik reaksiyon nedeniyle İskele Sağlık Ocağı ile hastaneye 100'den fazla başvuru olduğunu belirttiler.



Deniz analarının temas edildiğinde hayati tehlike yaratacak kadar zehirli olmadığını belirten yetkililer, sadece alerjik reaksiyona neden olduğunu, deniz anaları ile temas olan bölgenin deniz suyu ile yıkandıktan sonra amonyak ile temizlenmesi gerektiğini kaydettiler.



Anamur'daki yazlığına 5 yıldır tatile geldiğini belirten Hatice Baltacıoğlu adlı tatilci, deniz anasının bacağıyla temas ettiğini belirterek, “Köpek balığı gibi yırtıcı bir deniz canlısı sandım. Korkuyla kıyıya çıkarak acı içinde hemen hastaneye gittim. Alerji iğnesi yaptılar. İki gün boyunca acı hissettim” dedi.



