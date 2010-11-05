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Sağlık

Denizanaları kanseri teşhis edebiliyor

İngiliz bilim adamları denizanalarında bulunan hücrelerin, kanser hastalığının, ilk evrelerinde teşhis edilmesine yardımcı olabileceğini açıkladı.

05 Kasım 2010 02:00

T24-  İngiliz bilim adamları denizanalarında bulunan ve ışıldayan hücrelerin, kanser hastalığının ilk evrelerinde teşhis edilmesine yardımcı olabileceğini açıkladı.


Bilim adamlarına göre, bu yöntem başarılı tedavi için ilk aşamalarında teşhis edilmesinin önemli olduğu kanser hastalığının teşhisinde çığır açabilecek önemde.


İngiltere'deki York Üniversitesi'nde araştırmacılar, denizanalarının karanlıkta ışık saçabilmelerine imkân tanıyan aydınlık hücrelerin, özel bir kamera ile birlikte, vücudun iç bölgelerinde yuvalanmış olan kanserli hücrelerin görüntülenmesini sağlayabileceğini belirtiyorlar.


Araştırmanın başındaki Profesör Norman Maitland, denizanalarındaki ışınır hücreleri insanda kanserli hücrelerin bulunduğu yerlere enjekte için bir yöntem geliştirdiklerini söyledi.
Maitland fosforlu hücrelerin aydınlatması sayesinde özel kameraların tümörün nerede olduğunu ortaya çıkarabildiğini de belirtti.


Nobel ödüllü çalışmanın devamı


Üniversitesideki araştırmacılarının geliştirdikleri yöntem, denizanalarından floresanlı hücreleri alabilen bir metot geliştirdiği için 2008 yılında Nobel Ödülü alan Dr Roger Y. Tsien'in çalışmalarının bir devamı niteliğinde.


Profesör Maitland, Y Tsien'in çalışmalarından haberdar olduklarında, bu yöntemi kanserli hücrelerin teşhisinde kullanmayı düşündüklerini söyledi.

Vücudun farklı yerlerine çok küçük miktarlarda yayılmış olan kanserli hücreler, geleneksel tarama yöntemleriyle erken aşamalarda çoğunlukla fark edilemediğinden teşhiste geç kalınabiliyordu.


(BBC Türkçe'nin haberi)


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