Denizaltıya sabotaj girişimi son anda önlendi

Kocaeli Gölcük'te bir subayın dikkati, Türkiye denizaltısına yönelik sabotajı ortaya çıkardı. Gölcük'te demirli bulunan ve Türkiye'deki en gelişmiş denizaltı olarak bilinen TCG Gür denizaltısının motoruna 30 Aralık 2016 tarihinde Nöbetçi Astsubay S.S. tarafından çok sayıda civata, somun ve anahtar yerleştirildiği ortaya çıktı. Ancak bir subayın dikkati sabotaj girişimini boşa çıkardı.

Posta gazetesinin haberine göre, 'FETÖ'yle bağlantılı olduğundan şüphelenilen Astsubay S.S. yakalandı ve tutuklandı. Askeri yetkililer, "Eğer fark edilmeseydi, denizaltı çalıştırıldığı anda motor kullanılmaz hale gelecekti" dedi.

Uçağa da sabotaj düzenlenmişti

Hava Pilot Kurmay Albay Yaşar Kadıoğlu'nun kullandığı, yaklaşık 15 uçuş personeliyle havalanmış, Boeing 737 Havadan ihbar ve kontrol (HİK) uçağı 'Doğu', inişe geçtiği sırada arıza yapmıştı. Uçuş sonrası yapılan incelemede, uçağın sürat sisteminde bulunan pitot tüpünün içinden bitki tomurcuğu çıkmıştı. Konuyla ilgili havacılık uzmanları, uçağın pitot tüpüne doğal yollardan tomurcuk girmesinin olanaksıza yakın bir ihtimal olduğunu, söz konusu tomurcuğun kasıtlı olarak yerleştirilmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu söylemişlerdi.