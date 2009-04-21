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Yaşam

Denizaltıda patlama: 2 yaralı

Gölcük'te bulunan Saldıray Denizaltısı'nda öğle saatlerinde meydana gelen patlamada 1 üsteğmen ile 1 işçi yaralandı

21 Nisan 2009 03:00

Gölcük'te Saldıray Denizaltısı'nda patlama meydana geldi: 1 üsteğmen ile 1 işçi ağır yaralı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı askeri tersanede bakımı yapılan `TCG Saldıray' denizaltısında kazan patlaması sonucu Deniz Üsteğmen Abdulah Kılıç ile işçi Sami Aktaş yaralandı. Gölcük Deniz Hastanesi'ndeki ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Sami Aktaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Donanma Komutanlığı'nın Gölcük Deniz Üssü içinde bulunan ve Denizaltı Filosu Komutanlığı yanındaki askeri tersanede bakımı yapılan ay sınıfı `S 348' numaralı `TCG Saldıray' denizaltısında saat 16.30 sıralarında kazan patlaması meydana geldi. Gölcük ilçe merkezinin her yerinden de sesi duyulan patlamada, Deniz Üsteğmen Abdullah Kılıç ile tersanede işçi olarak çalışan Sami Aktaş yaralandı.

Kazanların test çalışması sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada yaralanan Deniz Üsteğmen Abdullah Kılıç ile Sami Aktaş önce Donanma Komutanlığı içindeki Deniz Hastanesi'ne kaldırıldı. Donanma Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit, patlamanın ardından olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Oramiral Yiğit ardından Deniz Hastanesi'ne giderek yaralıların durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Burada ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, daha sonra Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Harb-İş Sendikası danışma kurulu üyesi olduğu da öğrenilen işçi Aktaş'ın sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Askeri yetkililer patlamanın nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

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