Deniz Zeyrek: Türkiye'de insan haklarını ve demokrasiyi iyileştirmek için yeni bir plana gerek yok, “eylem” yeter

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nın dayandığı 11 ilkenin insan hakları konusunda dünya genelinde kaleme alınmış, benimsenmiş “evrensel” ilkelerin kopyası olduğunu söyledi.

Sözlerinin devamında AKP’nin şimdiye kadar açıkladığı 3-4- insan hakları eylem planında bugünkünde yer alan ifadelerin aynen kullanıldığını belirten Zeyrek, söyleme değil eyleme bakmak gerektiğini ifade etti.

“Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin başına gelenleri, LGBTİ bireylere yönelik çirkin ithamları, yazılarından dolayı hapis yatan gazetecileri ; AK Partili Özlem Zengin'in gözaltında çıplak arandıklarını iddia eden başörtülü kadınlar için söylediği ‘Onurlu kadın, ahlaklı kadın BİR SENE beklemez’ ifadesini” hatırlatan Zeyrek, “Türkiye'de insan haklarını ve demokrasiyi iyileştirmek için yeni bir plana gerek yok, “eylem” yeter” dedi.

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