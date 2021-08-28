Deniz Zeyrek’ten Diyanet İşleri Başkanı’na: Sen karides, kalamar yeme, biz yeriz; birilerinin haram yemesini engellemek istiyorsan git kul hakkı yiyenlerin karşısına dikil

Diyanet İşleri Başkanlığı, internet sitesinde İslamiyet’te midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz canlıların yenilmesiyle ilgili fetva yayımladı. Diyanet, Kur’an'da Maide Suresi'nde denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğunun ifade edildiğini bildirdi. Ancak İslamiyet'te Hanefi mezhebinde midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz canlılarını yemenin helal olmadığını aktardı. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek de bugünkü köşesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ı eleştirdi.

“Ya başkan! Sen karides de yeme kalamar da yeme yengeç de yeme ıstakoz da… Biz yeriz. Günahı vebali bizim boynumuza. Birilerinin haram yemesini engellemek istiyorsan, git kul hakkı yiyenlerin, ‘devletin malı deniz, yemeyen…’ diyenlerin karşısına dikil” diyen Zeyrek şöyle devam etti:

“Yüreğin yetiyorsa de ki ‘Hiç uçak inmeyen bir havaalanına yüzlerce uçak inmiş gibi 43 milyon Euro ödemek kul hakkına girer!’ Yüreğin yetiyorsa, devletin parasını çar çur edenlere, millet açken milletin parasıyla 2 milyonluk makam otomobillere binenlere, israfı günlük hayatın olağan akışı haline getirenlere iki paragraf fetva yayınla!”

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TIKLAYIN - Diyanet'ten midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz canlıların yenilmesiyle ilgili fetva