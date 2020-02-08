Deniz Zeyrek: TBMM üyelerine Başbuğ'a dava açma talimatı veren Erdoğan'a teşekkür etmek gerek

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 26 Haziran 2009’da yapılan ve askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmasının önünü açan yasa değişikliğini gerçekleştirenleri 'FETÖ' ile ilişkilendiren eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ hakkında milletvekillerine dava açma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bu talimatından dolayı teşekkür etmek gerekiyor" dedi.

Zeyrek bu cümlesinin gerekçesini ise, " Hem millet olarak bir süredir varlığını unuttuğumuz TBMM'nin önemini yeniden anımsattığı için, hem de Türkiye'nin yakın geçmişiyle yargı üzerinden yüzleşebilmesini sağlayacak bir fırsatın kapılarını araladığı için" diyerek açıkladı.

Yasanın yürürlüğe girdiği günden itibaren çoğu general ve kurmay subay olmak üzere yüzlerce muvazzaf askerin "FETÖ'cü savcı ve hakimlerce" adli soruşturmalara tabi tutulduğunu hatırlatan Zeyrek, şunları kaydetti:

"Sivil mahkemelerde haklarında soruşturma başlatılan subaylar terfi ve atamalarda kapsam dışı bırakıldığından, YAŞ toplantılarında TSK'nın bütün yönetim silsilesi değişti. AK Partililerin “bir daha asla darbe olmasın” diye yapıldığını iddia ettiği o değişiklik sayesinde önleri açılan ve kritik noktalara gelenler ise 15 Temmuz'da hain darbe girişiminin ön saflarındaydı."

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