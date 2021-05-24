Deniz Zeyrek: Soylu o ismi açıklamadı, savcılar, TBMM üyelerinin tamamını zan altında bırakan bu ciddi iddiayı araştırmalı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı 6. videoda “Bir milletvekilinin ricasıyla Hürriyet’e baskın yaptığıyla” açıklamasının ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” dedi.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, açıklamaları ülke gündemine oturan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “Kim kekelemiş ise hesabını ondan sorsun, ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun” ifadesini hatırlatarak savcılara seslendi.

“Peker'in açıklamalarının yan etkileri var. Orada da soruşturulacak somut olaylar var” diyen Zeyrek, "Birincisi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Peker'den ayda 10 bin dolar alan bir milletvekilinden söz etmesiydi. Belli ki ortada bu paranın ödendiğine dair bir delil var. Soylu o ismi açıklamadı. Savcılar, TBMM üyelerinin tamamını zan altında bırakan bu ciddi iddiayı bir an dahi geçirmeden araştırmalı, o milletvekilini tespit etmeli ve yargılanması için TBMM'ye fezleke göndermelidir” ifadelerini kullandı.

“İkincisi, Soylu'nun ‘Köfteci Yusuf'a çökeceklerdi’ açıklamasıydı” diyen Zeyrek, devamında şunları kaydetti:

Saygı (Öztürk) Ağabey, dün olayın detaylarını yazdı. Ucuza kapatmak için Köfteci Yusuf'a baskı yapılmış, “isteklerimizi yapmazsan ‘domuz eti kullanıyor' haberini yayar seni batırırız” diye tehdit edilmiş. Bu bilgi üzerinden ben de savcılara bir ipucu vereyim: Kasım 2019'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı “hileli, taklit ve tağşiş” listesine bakın. Sattığı bir zeytinyağı nedeniyle Köfteci Yusuf da o listeye girmiş. Ancak, o listeden sonra “Bakanlık Domuz Eti kullanan firmaları açıkladı, listede Köfteci Yusuf da var” içeriğiyle Bursa ve Kocaeli civarındaki yerel basında ve internet sitelerinde yüzlerce haber yayınlanmış. Savcılar o haberlerin yayınlandığı sitelere bir göz atarsa, organizasyon hakkında fikir sahibi olabilir.

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