Deniz Zeyrek: Putin'i ancak elindekinden daha büyük bir değnek gösteren başka bir deli durdurabilir

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi Önder Sezgi’nin Rusya ekonomisinin durumu ve Vladimir Putin'in geçen sürede aldığı önlemlere ilişkin değerlendirmelerini aktardı. 2014'te Rusya'nın rezervlerinin 500 milyar dolar iken 6 yılda 640 milyar dolara çıktığına dikkati çeken Sezgi, “Rusya'nın elindeki döviz miktarı, bütün Forex yükümlülüklerini karşılayacak hale geldi” dedi. Zeyrek Rusya’nın ekonomik gücüne vurgu yaparak, “Putin'i ancak elindekinden daha büyük bir değnek gösteren başka bir deli durdurabilir” görüşünü aktardı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuşan Önder Sezgi’nin tespitleri şöyle:

“■ 2014'te Rusya'nın rezervleri 500 milyar dolardı. İşgal ve sonrasında 150 milyar doları harcamıştı. Aradan geçen 6 yılda Rusya rezervlerini 640 milyar dolara çıkardı. Buna bir de 180 milyar dolarlık varlık fonu hacmini ekleyin.

■ Geçmişte Rusya'nın rezervinin yüzde 40'ı ABD dolarıydı. 2014'ten sonra Rusya Merkez Bankası bu rezervleri çeşitlendirdi ve ABD doları oranı yüzde 16'ya kadar düşürdü.

■ Rusya'da 2014'ten sonra ciddi bir enflasyonla mücadele programı uygulandı. 2015'te yüzde 15 civarında olan yıllık enflasyonu 2017'de yüzde 2,5'e kadar indirmeyi başarmıştı.

■ Rus şirketlerinin toplam kredi borçları arasında dolar borçlarının oranı yüzde 23'lere kadar düştü. Ülkedeki dolarizasyon sınırlandırıldı.

■ Rusya'nın elindeki döviz miktarı, bütün Forex yükümlülüklerini karşılayacak hale geldi.

■ Bankacılık sistemi de kamunun elinde. Yabancı bankaların sistem içindeki oranı sadece yüzde 6.

■ Ben de bunlara petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki artışı ekleyeyim. Bu piyasadaki her artış, Rusya'ya ekonomik olarak büyük avantajlar sağlıyor. Enerji piyasası ayrıca Türkiye'nin de aralarında bulunduğu önemli Avrupa ülkelerinin Rusya'ya bağımlılığını artırıyor.”

Zeyrek: Deli ancak kendisi gibi bir deliyi görünce değneğini saklarmış

Zeyrek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Ekonomik yaptırımların Ruble'nin değer kaybetmesi Rusya'nın kredi risk priminin yükselmesi gibi sonuçları elbette olacaktır. Ancak, biraz önce sıraladığım ekonomik koşullara bakınca, Batı bloğunun Rusya'nın dolara erişimini engelleyerek, Kuzey Akım 2 projesini durdurarak Putin'in Ukrayna'da yaptıklarını/yapacaklarını engellemesini beklemek saflık olur. Küresel ekonomiye olumsuz etkilerini düşünerek Rusya'nın uluslararası ödemeler sisteminden (SWIFT) çıkarılmasını dahi yaptırım listesine koyamayan Batı'nın Ukrayna halkına umut olmayacağı, Putin'in öyle ne olduğu dahi anlaşılamayan, denenmiş ve başarısız olmuş ekonomik yaptırımlarla durmayacağı açık. O halde, başta sorduğum soruyu tekrar sorayım: Putin'i ne durdurur? Bence yanıt açık. Anadolu'daki yaygın söylenişiyle deli ancak kendisi gibi bir deliyi görünce değneğini saklarmış. Putin'i de ancak elindekinden daha büyük bir değnek gösteren başka bir deli durdurabilir.”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.