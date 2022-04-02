Deniz Zeyrek: Önümde Jin TV ve PKK terör örgütünün medya yapılanmasıyla ilgili bir iddianame var, ancak sanık listesi Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yönetim kurulu

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, önünde duran Jin TV ve PKK terör örgütünün medya yapılanmasıyla ilgili olarak hazırlanmış detaylı bir iddianame olduğunu ancak söz konusu iddianamenin sanık listesinde Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin yönetim kurulu olduğuna dikkati çekti.

“Sekiz sayfalık iddianameyi okudum. Uzun uzun JİN TV isimli kanalla terör örgütünün bağlantılı olduğuna dair görüş ve deliller anlatılıyor. En sonundaki kısa bir paragrafta da çevreyle ilgili bir haberine ödül verdiler diye Mimarlar Odası'nın Ankara Şube Yönetimi'ne ‘terör örgütüne yardım’ suçlaması yöneltiliyor ve sanıkların ‘Biz çevre haberine ödül verdik, kanalın örgütle ilişkili olup olmadığını bilmiyorduk’ diye özetleyebileceğim ifadesine yer veriliyor” bilgisini aktaran Zeyrek, “Zaten, iddianameyi hazırlayan savcı bir sürü emek harcamış, baştan sona JİN TV'nin terör örgütünün medya yapılanmasının bir parçası olduğunu kanıtlamaya çalışmış. Soruşturma da bu görüşün bir yargı kararıyla tescillenmesi için başlatılmış” diye yazdı.

Zeyrek söz konusu iddianameyle ilgili olarak şu soruları gündeme getirdi:

“Demek ki geçmişte böyle bir mahkeme kararı yokmuş. Böyle bir karar yoksa, bu ilişki daha yeni resmi olarak tescillenmek isteniyorsa Mimarlar Odası Ankara Şubesi'ne yöneltilen suçlamanın yasal dayanağı nedir? Bu soruma Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın bir hukukçu olarak ne yanıt vereceğini merak ediyorum. İş yükü başından aşkın olan ağır ceza mahkemelerimizi bunlarla meşgul etmeseler keşke?”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.