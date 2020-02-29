Deniz Zeyrek: Kim ne derse desin, hedef olan Mehmetçiklerimizin ölümünden Rusya da birinci derece sorumludur

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 33 askerin şehit olduğu İdlib saldırısında yaşananların Suriye jetlerine nokta hedef verilmiş olduğunu gösterdiğini ifade etti. "Türk askerleri orada olmamalıydı” açıklamasında bulunan Rusya'nın, TSK birliklerinin koordinatlarının kendilerinde olduğunu inkâr edemediklerine dikkati çeken Zeyrek, "Bu, rejim ordusunun saldırısını meşrulaştıran bir bakış açısı" değerlendirmesinde bulundu. Zeyrek, "Kim ne derse desin, Baylun Köyü'nde hedef olan Mehmetçiklerimizin ölümünden Rusya da birinci derece sorumludur" dedi.

Ankara'dan "çok üst düzey" bir yetkiliye Rusya'nın yaklaşımını soran Zeyrek, şu sözlerini aktardı:

“Biz herhangi bir uçağa kilitlendiğimizde ‘durun, o uçak bizim uçağımız' diyorlar. Herhangi bir uçak bize saldırdığında ise ‘bizim uçağımız değil' diyerek işin içinden çıkıyorlar."

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