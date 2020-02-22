Deniz Zeyrek: Kavala'ya darbe soruşturmasından gözaltı, "Mahkeme, kaş yapayım derken göz çıkardı" diye yorumlanıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, iktidarın “hükümeti devirmek için harekete geçmiş dış destekli bir operasyon” olarak tanımladığı Gezi Parkı davasında beraat kararı verilmesine öfkelendiğini ifade etti.

Zeyrek, davadan “beraat” kararı çıkmasıyla iktidarın 'mağduriyet kozunun' ortadan kaldırmış olduğu söyledi. Erdoğan'ın mahkeme kararına verdiği sert tepkiden sonra beraat kararını veren heyet hakkında inceleme başlatıldığını hatırlatan Zeyrek, "Mahkeme Gezi'yi 'Hükûmeti devirmeye teşebbüs suçu' saysaydı, sanıklara en azından Kavala'nın yattığı hapis süresiyle orantılı bir ceza verseydi, Ankara bu kadar fırtına kopmayabilirdi" diye yazdı.

Ankara'da Kavala'nın darbe soruşturmasında tutuklanmasıyla ilgili "mahkemenin Gezi'ye beraat kararına karşı, kaş yapayım derken göz çıkarıldı" yorumları yapıldığını aktaran Zeyrek, "Soruşturmaların içeriğinden bağımsız olarak söylüyorum: Bu yaşananlar, (kararlar arasındaki çelişkiler, kararlar üzerindeki siyaset gölgesi, mahkeme heyetlerinin kararlarından dolayı inceleme/soruşturmaların hedefi olması vs) ülkemizde yargının bağımsızlığı ve itibarı açısından hiç hoş şeyler değil. Yazık güzel ülkemize, çok yazık!" görüşüne belirtti.

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