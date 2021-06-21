Deniz Zeyrek: İnan Kıraç, kimleri devreye soktu, Erdoğan’a mektup yazdı mı?

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, SBK Holding’in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz’ın silindiğini iddia ettiği 45 milyon dolar alacağı olduğu Kıraça Holding’in ortağı İnan Kıraç’la ilgili kaleme aldığı yazısında, “Kimleri devreye soktu, Erdoğan’a mektup yazdı mı?” sorusunu gündeme getirdi.

Zeyrek, kendisini aradığını söylediği Sezgin Baran Korkmaz’ın, “Kıraça Holding hisselerinden kaynaklanan alacağını silmek istemediği için başına bunların geldiğini, hakkında ABD'de kara para soruşturması olduğu ve bu yüzden arandığı bilgisinin doğru olmadığını” söylediğini aktardı.

Zeyrek, İnan Kıraç’la ilgili şimdiye dek gelişen süreci yazısında şöyle özetledi:

"SBK Holding, Naum kardeşlerin şirketini (Silcolux) satın alarak Kıraça Holding'in yüzde 45, Karsan Otomotiv'in yüzde 26.5 hissedarı olmuş. Kıraça Holding patronu İnan Kıraç, bu durumdan kurtulmak için Silcolux'taki Kıraça ve Karsan hisselerini geri almak istemiş. Ancak Korkmaz, alış fiyatını (78 milyon dolar) gerekçe gösterip 80 milyon talep etmiş. Kıraç ise gerçek değeri 40 milyon diyerek yarısını teklif etmiş.

Sorun çözülemeyince konu, Kıraç tarafından bir mektupla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a iletilmiş ve Erdoğan'ın desteği istenmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mektubu alıp almadığını, aldıysa ne yaptığını öğrenemedim. Ancak o mektuptan sonra, mektubun yazılmasına da yardımcı olan bir grup devreye girmiş. Korkmaz'dan aradaki fark olan 40 milyon dolardan vazgeçmesini talep etmiş. Ekipte Veyis Ateş dışında isimler de varmış.

Veyis Ateş, Süleyman Soylu ve Sezgin Baran Korkmaz'la görüştüğünü açıkladı.

Ateş-Korkmaz görüşmesi 7 Ocak'taymış. Sözcü Yazarı Aytunç Erkin, 10 Haziran'daki yazısında Kıraç'ın avukatı Levent Göktaş'ın 'Uzlaştık, 15 Ocak'ta hisseleri aldık' açıklamasını aktarmıştı. Arada 8 gün var.

Sezgin Baran Korkmaz'a, 'Veyis Ateş'le görüştükten sonra hisseleri verdiniz mi' dedim. 'Ogün vermedim ama o hafta baskıya dayanamayıp verdim' karşılığını verdi."

Zeyrek yazısının sonunda şu soruları yöneltti:

Kimleri devreye soktu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı mı?

Sezgin Baran Korkmaz'ın iddia ettiği yöntemlere başvurdu mu?

Yazının tamamını okumak için tıklayın.