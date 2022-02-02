Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, “İmamoğlu affını istemeli!” başlıklı yazısında, iktidarın uygulamalarının yol açtığı sonuçlara dikkati çekerek, iktidar mensuplarını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüklenmekle eleştirdi.

Zeyrek, “Ülkeyi yönetenler işi o kadar abarttı ki kendi bakanlarının af talepleri yetmiyormuş gibi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da affını istemesini talep etmeye başladı. Evet, Ekrem İmamoğlu affını istemeli! Neden mi?” diyerek şunları kaydetti:

– TÜİK'in dahi yüzde 36.5 olarak ölçtüğü gerçekte yüzde 80'leri bulan enflasyon, namı diğer “hayat pahalılığı” için,

– Yüzde 11'leri bulan “işsizlik” için,

– Çalışanları, yetersiz ücretlerle hayat pahalılığı ve faturalar altında ezdirdiği için,

– 20 Mart'ta 7.29 olan dolar kurunu bir yıl geçmeden 13.5'e, bankalardaki reel faizi yüzde 30'ların üzerine çıkardığı için,

– Mazot, gübre gibi maliyetleri uçurup, çiftçiyi bitirip, ülkeyi et, mercimek, buğday ithal eder hale getirdiği için,

– Hepimizi çarpan elektrik, akaryakıt, doğalgaz zamları için,

– Köprü, tünel, otoyol, havaalanı ve şehir hastaneleri projelerinde devleti kirasını dövizle ödeyen bir “kiracı” haline getirdiği için,

– Muhalefet belediyeleri, ellerini kollarını bağlayıp çalışamaz hale getirdiği için,

– Orman yangınlarını söndüremediği, orman alanlarını, dereleri altın madencilerin insafına bırakıp siyanürle yok ettiği için,

– İstanbul sözleşmesini kaldırdığı, kadın cinayetlerini engelleyemediği için.

– Sırf istediği gibi bireyler yetiştirmek arzusuyla eğitim sistemini içinden çıkılamaz hale getirdiği için,

– Özgürlükleri, temel insan haklarını “güvenlik” gerekçesiyle hiçe saydığı, gazetecileri hapse attığı, hukuk devletini ve demokrasimizi yaralı hale getirdiği için,

– Mafya liderleriyle girdiği karmaşık ilişkiler için,

– Ülkeyi bu ekonomik kriz yıllarında yaklaşık 6 milyon göçmenle doldurduğu için,

– Uyguladığı yanlış dış politikalarla ülkemizi “değerli bir yalnızlığa” sürüklediği için.

– (Daha fazla maddeye yerim olmadığından özetle: “Bu taşı toprağı altın, cennet ülkeyi bu hale getirdiği, varlık içinde yokluk yaşattığı için!”

Sıraladıklarının İmamoğlu ile ilgisi olmadığını ifade eden Zeyrek, iktidarı şöyle eleştirdi:

“Saydıklarımın tamamı, iktidarın başarısızlık hanesine yazılması gereken şeyler. Gelin görün ki iktidar, yaşattığı bütün bu olumsuzlukların sorumluluğunu zerre kadar üzerine almıyor, almadığı gibi bütün bu olumsuzlukların kaynağı İmamoğlu ve muhalefetmiş gibi davranıyor.”

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