Deniz Zeyrek: Erdoğan'ın en fazla oy kaybı yaşadığı yerler, Cumhur İttifakı'nın hâkim olduğu iller

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, PANORAMATR imzalı araştırma raporuna yer verdiği yazısında, "Erdoğan'ın en fazla oy kaybı yaşadığı yerler, Cumhur İttifakı'nın hakim olduğu iller" dedi.

Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili verileri şöyle paylaştı:

"'Erdoğan'ı başarılı buluyorum' ve 'Erdoğan'a oy veririm' diyenlerin yüzdesi sadece 38.

Şunu hatırlatmakta fayda var: Bu rakam Mayıs 2020'de korona salgınıyla etkili mücadelenin de etkisiyle yüzde 52 civarındaydı ve daha önce hiç yüzde 40'ın altına düşmemişti.

Erdoğan'a AK Parti tabanından gelen destek tam gibi. Ancak AK Parti oylarında da düşüş var.

Son seçimlerde MHP'ye oy vermiş seçmenlerin önemli bir kısmı da Erdoğan'ı başarılı bulmuyormuş ve Erdoğan'a oy vermeyecekmiş.

Erdoğan'la ilgili en önemli 'başarı' kriteri, 'Türkiye'nin gidişatı' konusu.

Halkın önemli bir bölümü, Türkiye'nin iyiye gitmediği görüşünde birleşmiş. Son seçimlerde AK Parti'ye oy vermiş dört kişiden biri ve MHP'ye oy vermiş iki kişiden biri de 'Türkiye'nin iyiye gitmediğini' düşünüyormuş.Erdoğan'ın Kürt politikası, oylarını düşüren ikinci en önemli neden. Kendisini 'Kürt' ya da 'Zaza' olarak ifade edenlerin arasında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 20'ye düşmüş.

Bu oran, 'düşük gelirli insanlar' arasında da neredeyse aynı.

Erdoğan'a oy vereceğini belirtenler arasında en büyük grup üst orta ve yüksek gelir grubu. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan artık 'Zenginlerin Cumhurbaşkanı'.

Bu arada ilginç bir detay daha paylaşayım: Erdoğan'ın en fazla oy kaybı yaşadığı yerler, Cumhur İttifakı'nın hakim olduğu iller."