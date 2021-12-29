Deniz Zeyrek, Erdoğan’a “İşçi arıyoruz bulamıyoruz” diyen “Ercan Bey”i araştırdı: “Sadece mühendis alıyoruz” cevabını aldım

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’te bir fabrika ziyaretinde kendisine “Biz işçi arıyoruz, bulamıyoruz” dediğini aktardığı Ercan Beyi araştırdı.

Erdoğan’ın bu görüşmeden sonra işsizlere “Nankör” dediğini hatırlatan Zeyrek, edindiği şu bilgileri paylaştı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Eren Soft isimli şirketin fabrikasında yapmış bu konuşmayı. Şirketin iki ortağından biri Ercan Göğüş. İşçilikten patronluğa geçmiş bir isim. Tam bir başarı hikayesi. 900 çalışanı olan, ihracat yapan bir tekstil işletmesi Eren Soft."

“Türkiye Cumhuriyeti‘nin Cumhurbaşkanı‘nı 'işçi bulamıyoruz' diye bilgilendiren Erdoğan‘ın sayıları 10 milyonu aşan işsizlere 'nankör' demesine önayak olan Ercan Bey’in işçi arayıp aramadığını merak ettim. İnsanların geçim derdine düştüğü, iş bulmak için çalmadık kapı bırakmadığı bir dönemde, bir iş insanının belki de Cumhurbaşkanı’na yaranmak için söylediği bu sözün gerçeği yansıtmadığını biliyordum ama emin olmak istedim” diyen Zeyrek Ercan Göğüş’ü cep telefonundan aradığını söyledi.

“İş için aradığımı söyledim. ‘Burada değil, diğer sanayi bölgesindeki merkezimizde alım var’ yanıtını aldım” diyen Zeyrek, buradan aldığı yeni telefon numarasını da aradığını ve, “İşçi alımımız yok. Sadece mühendis alıyoruz” yanıtı aldığını aktardı.

Zeyrek ayrıca şu bilgileri aktardı:

“Sonra Kariyer.net‘e baktım. 13 Aralık 2021 günü Eren Soft adına açılmış iki iş ilanı vardı. “Endüstri Mühendisi” ilanına 773 kişi bakmış ve 100’den fazla insan başvuru yapmış. Aynı şekilde “Tekstil Mühendisi” ilanına 771 kişi bakmış 100’e yakın insan başvuru yapmış. İlan 11 Ocak‘ta kapanacakmış. Yorumu size bırakıyorum.”

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