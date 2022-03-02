Deniz Zeyrek: CHP'li danışman üzerime yürüdü, sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler, cürete bak!

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, CHP’nin şimdiye kadar kendisine uyguladığı akreditasyon yasaklarını, çağrıldığı Güçlendirilmiş Parlamenter Sitem Mutabakat Metni imza töreninde ismini paylaşmadığı CHP’li bir danışmana yansıttığını, bunun ardından üzerine yürüdüklerini anlattı.

“Aman Allah'ım, beyefendi tam bir kabadayı çıktı. ‘Sen kimsin’ diye bağırmalar, yanında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir koruması olduğu halde arkamdan gelip, üstüme yürümeler… Sanırsınız korumayla bir olup beni oracıkta dövecekler. Cürete bak!” diyen Zeyrek, “Sayın Kılıçdaroğlu hep ‘liyakat’ diyor ya… Bu konuda önce çuvaldızı kendisine batırmalı” dedi.

“AK Parti'nin sistemin dışına ittiği, işsiz bıraktığı, ağır bedeller ödemiş o kadar nitelikli, deneyimli duayen gazeteci dururken, kendisinin bu tercihi insana ‘bu mu liyakat’ dedirtiyor” eleştirisi getiren Zeyrek, “Muhalefetteyken bunu yapanlar, bir Cumhurbaşkanı'nı arkalarına alırsa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'u bize mumla aratırlar. Benden söylemesi!” ifadelerini kullandı.

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