Deniz Zeyrek: Biz korona illetiyle mücadele ederken birileri hâlâ doğanın kalbine beton ve asfalttan yapılmış hançerleri sokmaya çalışıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, yeni tip Koronavirüs salgınının meşgul ettiği gündem sırasında bir yandan da yapılmaya çalışılan doğa katliamlarını gündeme getirdi.

Muğla'da Datça Yarımadası'nda Alavara Koyu’nun SİT derecesinin düşürüldüğünü; arkeolojik ve tarihi sit alanı olan Fethiye'deki Ölüdeniz ile Kayaköy’de jeotermal sondaj kuyusu açılabilsin diye ruhsat verildiğini; Salda Gölü’ne 140 bin metrekarelik inşaat yapılmaya çalışıldığını; Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Yason Burnu'na da yol yapılmak için kolların sıvandığını ifade etti.

“Daha neler neler? Uzungöl'ün son halini biliyorsunuz. Rize'nin dereleri, yaylaları ne hale geldi biliyorsunuz. Kazdağları'ndaki altın madeninin eseri ortada ve biz hâlâ doğanın kalbine beton ve asfalttan yapılmış hançerleri sokmaya çalışıyoruz” diyen Zeyrek devamında da şu ifadeleri kullandı:

“Sorumluyu değil çözümü laboratuvarlarda arayalım ve unutmayalım: Biz doğaya bu kadar hoyratça saldırdıkça doğa ananın yeni misillemelerine de hazır olmalıyız.”

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