Deniz Zeyrek: Babacan ciddi bir risk alıyor

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Deva Partisi lideri Ali Babacan’ın milletvekilliği seçimine kendi adıyla katılacakları kararını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Babacan ciddi bir risk alıyor” dedi.

DEVA Partisi’nin İyi Parti gibi iktidar ittifakının küçülmesine neden olacak, seçim bölgelerinde iktidar partilerinin oylarının erimesine yol açabileceği yorumunu yapan Zeyrek, söz konusu seçime tek başına girme kararının artıları ve eksileri olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Babacan ciddi bir risk alıyor. Her şey planladığı gibi olursa, yakın gelecekte AK Parti'nin yerine geçer ve o camiayı iktidar yarışında temsil eden partiye dönüşebilir. Ancak planladığı gibi gitmezse, ilk seçimlerden sonra Parlamenter sisteme geçildiğinde önüne gelecek büyük fırsatı kaçırabilir. Babacan, partiyi kurarken Abdullah Gül, Beşir Atalay, Haşim Kılıç gibi çok sayıda önemli ismi dışarıda bırakmıştı. Herkes bu kararı nedeniyle DEVA Partisi için 'ölü doğdu' yorumunu yapmıştı. Ancak DEVA Partisi kısa sürede kendinden söz ettirmeyi ve siyasi yelpazede dikkat çekici bir yer edinmeyi başardı. Babacan AK Parti'den kopan önemli isimlerin gölgesinde kalmayarak da risk almıştı ve bu özgüvenli adımı işine yaramıştı. Bakalım seçimlere kendi logosuyla girmesi benzer bir sonuç doğuracak mı?”

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