Ahmet Takan’ın kulisi: Babacan’ın açıklaması İyi Parti kulislerinde memnuniyetle karşılandı

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kamuoyunda “rest” olarak değerlendirilen açıklamaları ile Deva Partisi lideri Ali Babacan’ın seçimlere kendi isimleriyle gireceklerine ilişkin çıkışını değerlendirdiği bugünkü yazısında, “Babacan’ın açıklaması İyi Parti kulislerinde memnuniyetle karşılandı” dedi.

“Ali Babacan’ın ‘tak sepeti koluna herkes kendi yoluna ‘gibi algılanan o çıkışının nereye varacağı veya altılı masanın geleceğini nasıl sonuçlandıracağı yönünde iddialı yorumlar yapılması için vakti erken buluyorum. Ancak, Babacan’ın açıklamasının İYİ Parti kulislerinde memnuniyetle karşılandığını belirtmeden geçemeyeceğim” diyen Babacan, yazısının devamında AREA Araştırma’nın önceki gün tamamlanan nisan ayı anketinden, “Ali Babacan liderliğindeki DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere nasıl girmelidir?” sorusuna verilen şu yanıtları aktardı:

Millet İttifakı içerisinde parti olarak: 20,0

CHP listelerinden; 7,0

İYİ Parti listelerinden: 6,9

Saadet P. ve Gelecek P. İle tek liste halinde: 5,5

Tek başına girmelidir: 27,6

Fikrim yok: 33,0

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