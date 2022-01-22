Deniz Zeyrek: 442 yıl önce Tophane sırtlarındaki rasathaneye atılan top mermileriyle, bugün Sezen Aksu ve şarkısı için atılan tweet’lerin hiçbir farkı yoktur

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, şarkıcı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun, şarkısında geçen ifadeler dolayısıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil olmak üzere pek çok kişi tarafından hedef gösterilmesini eleştirdi.

İstanbul rasathanesinin, İstanbul'daki depremi, salgınları ve bütün olumsuzlukları rasathaneye ve rasathanede yapılan bilimsel çalışmalara bağlanması sonucu topa tutularak yıkılmasını hatırlatan Zeyrek, “442 yıl önce Tophane sırtlarındaki rasathaneye atılan top mermileriyle, bugün Sezen Aksu ve şarkısı için atılan “tivit”lerin (twitter mesajlarının) hiçbir farkı yoktur” dedi.

“Bilim ve sanat ortamı zaman zaman ‘sarsıcı’ fikirler ortaya atabilir. Bu fikirler, farklı fikirlere inananları rahatsız edebilir. Ancak farklı fikirleri bastırmanın yolu baskı kurmak olmamalıdır” diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

“Sezen Aksu'nun şarkısı sizi rahatsız edebilir. Linç etmeniz şart mı? Dinlemezsiniz olur biter. Bir yazarın fikrini beğenmeyebilirsiniz. Okumazsınız olur biter. Bir televizyon programını beğenmeyebilirsiniz. İzlemezsiniz olur biter. Okuyucusu olmayan yazar, dinleyicisi olmayan şarkı(cı), izleyicisi olmayan televizyon programı zaten yok olur gider. Ancak okuyanı, dinleyeni, izleyeni varsa onlara da saygı göstermeniz gerekir.”

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