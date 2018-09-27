Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde savaş gemisi ziyarete açıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı koordinesinde, Preveze Deniz Zaferi\'nin 480\'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü kapsamında \'TCG P 347 Fırtına Fırkateyni\' ve \'TCG Gür Denizaltısı\' ziyarete açıldı.

Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı koordinesinde, Preveze Deniz Zaferi\'nin 480\'inci yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. \'TCG P 347 Fırtına Firkateyni\', Marmaris\'teki gümrüklü limanda ve \'TCG Gür Denizaltısı\' ise Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı\'nda halkın ziyarete açıldı.

TCG P 347 Fırtına Savaş Gemisi\'ne gelen vatandaşlar, görevli subaylar tarafından gezdirilerek, özellikleri hakkında bilgilendirildi. Saat 12.30\'da ise şehit yakını ve gazilere özel bir tur düzenlendi, öğle yemeği ikram edildi. Firkateyndeki öğle yemeğinde Marmaris Muharip Gaziler Derneği Başkanı Azmi Özkan, 2006 yılında düşen askeri helikopterde şehit olan Pilot Yüzbaşı Ulaş Türk\'ün eşi Yasemin Türk, Marmaris Merkez Komutanı Deniz Piyade Albay Bekir Kömür ile gemi komutanları yer aldı. Ziyaretlerin saat 17.00\'ye kadar devam edeceği, akşam ise 19 Mayıs Gençlik Meydanı\'nda Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı Askeri Bandosu\'nun konser vereceği ifade edildi.

FOTOĞRAFLI