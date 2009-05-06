Deniz, Yusuf, Hüseyin'e hüzünlü anma töreni

Deniz Gezmiş ve arkadaşları anıldı - FOTOGALERİ

Birbirlerinin idamını izlettiler

DTP bayrağı gerginlik yaşattı



Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki anma törenine Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın avukatı Halit Çelenk ile birçok sivil toplum örgütü üyesi ve yaklaşık 1500 kişi katıldı. Anma törenine katılanlar Deniz Gezmiş ile arkadaşlarının mezarına çiçekler ile yaktıkları sigaraları bırakıp, mum yaktı. Burada çeşitli pankartlar açan katılımcılar, sloganlar attı.Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın avukatı Halit Çelenk, 37 yıl önceki idamların Anayasa ve yasalara aykırı yapıldığını, idam kararının `işlenen suç' değil `sahip olunan düşünce' nedeniyle verildiğini ileri sürdü. Çelenk, "Gezmiş, Aslan ve İnan eylemlerinden değil, düşünce ve dünya görüşlerinden ötürü idam edildi. Denizler'in işledikleri suçlardan değil ama düşüncelerinden dolayı idam edildikleri apaçık ortada' dedi.'Deniz Gezmiş ve arkadaşlarına verilen ilk kararda idam cezasının bulunmadığını kaydeden Çelenk, ancak, Askeri Yargıtay Başsavcılığı'nın bu kararı bozarak idam cezası istediğini ve böylelikle idam kararının çıktığını savundu. İnfazlardan önce Deniz Gezmiş'in kendisine "Ağabey, o gece bizi yalnız bırakmayın, yanımızda olun, yanınıza bir arkadaş daha alırsanız iyi olur. Bizim tanığımız olun, bizlerin korkmadan nasıl büyük bir yüreklilikle sehpaya gideceğimizi görün. İleride kimi karanlık güçlerin yazabileceği yalan yanlış şeyleri yanıtlar ve düzeltirsiniz'' dediğini belirten Çelenk, şöyle devam etti:"Deniz bu sözleri o kadar içten, o kadar yürekten söylemişti ki bugün hala kulağımdadır. Avukat Mükerrem Erdoğan'la o gece infazlarda bulunduk. 37 yıldan beri her 6 Mayıs'ta bu sözlere uyarak mezarları başında konuşmalar yaptım. Onların o kararlı ve cesurca ölüme gidişlerini karalamak, o olağanüstü direnişlerine gölge düşürmek isteyen tüm `karanlık güçlere' karşı, tanıklık ettiğim gerçeği anlatarak mücadele ettim.''Bu arada anma törenine çok sayıda sivil toplum örgütünün yanı sıra bazı siyasi partiler de katıldı. Anma törenine katılan DTP'lilerin Deniz Gezmiş'in mezarının başına astığı parti bayrağı gerginliğe neden oldu. Anma törenine katılan bazı kişiler, "Askerlerimizi şehit eden, insanları öldüren PKK'lıların bayrağının burada ne işi var? Onu indirin'' diyerek tepki gösterdi. Başka bir grup da Deniz Gezmiş'in, "Türk-Kürt kardeştir' dediğini anlatırken bayrağa tepki gösterenleri uzaklaştırdı. Kısa süren gerginlik araya diğer grupların girmesiyle son buldu.Konuşmaların ardından anma törenine katılan gruplar marşlar söyleyip sloganlar atarak Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının mezarlarına kadar yürüdü. Burada saygı duruşunda bulunup, andlar içen grup mezarlara karanfil ve yaktıkları sigaraları bıraktı. (dha)