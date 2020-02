Deniz Yücel'in avukatı Ok: Tazminat talebi gerekçesiz reddedildi

Türkiye'de hakkında iddianame hazırlanmadan 367 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in tazminat talebi İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. "Her şeyden önce bir gerekçe sunulmadı gerekçenin daha sonra sunulacağı açıklandı" diyen Yücel'in avukatı Veysel Ok, "Red kararı beklemiyorduk, bu karar hukuka, anayasaya uygun bir karar olsaydı sonuç farklı olurdu" dedi.

Türkiye'de bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen Şubat'ta tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Yücel'in Türkiye aleyhine açtığı tazminat davası reddedildi. Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye'nin sosyal medya hesabından verdiği bilgiye göre İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşmada gazeteci Deniz Yücel'in 2.9 milyon liralık tazminat davasını reddetti.

Bianet'in haberine göre Yücel'in avukatı Veysel Ok, yaptığı değerlendirmede, "Red kararı beklemiyorduk, bu karar hukuka, anayasaya uygun bir karar olsaydı sonuç farklı olurdu" ifadesini kullandı.

"AİHM'e kadar gidecek bir süreç başladı"

"Her şeyden önce bir gerekçe sunulmadı gerekçenin daha sonra sunulacağı açıklandı" ifadelerini kullanan Ok, mahkemede gazeteci Yücel'in bir yıl boyunca hukuka aykırı şekilde hapsedildiği ve zulüm gördüğünü vurguladıklarını söyledi ve ekledi:

"Yücel'in sürekli hedef gösterilmesinin manevi tahribata neden olduğunu ve bu yüzden de bu haksız tutuklama nedeniyle ilgili manevi tazminat hakkı olduğunu belirttik, gazetesinin yapmış olduğu harcamaları da ekledik.

"Bu dava bir şekilde bitmiş olmadı biz temyiz hakkımızı kullanacağız, bu arıtk AiHM'e kadar bir süreç."

RSF temsilcisi Önderoğlu: Gerekçeyi çok merak ediyoruz

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi Erol Önderoğlu da bianet'e yaptığı açıklamada, "Avukatın da söylediği gibi zararların giderilmesine ilişkin davalarda ceza dosyasının sonucunun beklenebileceği bir usül izleneceğini düşünüyordum" dedi ve şöyle konuştu:

"Ancak mahkeme gerekçesiz bir kararla daha dava açılmışken başvuruyu reddetti.

"Ortada çok bariz usüle ilişkin bir gerekçesi yoksa karar ancak Deniz Yücel'in haklarının teslim edilmesi uğradığı zararın giderilmesine dair sorumluluktan kaçmak olarak değerlendirilebilir.

"Eğer çok bariz bir gerekçesi yoksa gerekçesini bunu Ancak Türkiye kamuoyunun iyi bildiği ve iktidarın da hedefine giren Deniz Yücel'in haklarının teslim edilmesi gerekiyor.

"Mahkemenin gerekçeyi gerçekten çok merak ediyoruz."

Ne olmuştu?

Die Welt Türkiye muhabiri Deniz Yücel, Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın özel e-posta adresinin RedHack tarafından hacklenmesine ilişkin kaleme aldığı haberiyle ilgili soruşturma ekiplerine ifade vermek üzere 14 Şubat'ta İstanbul'da gözaltına alındı, "örgüt propagandası ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik" iddiasıyla sevkedildiği mahkemece 27 Şubat 2017'de tutuklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bütün bu olayların nedeni meğerse bu teröristmiş. Bu adam terörist, gazeteci değil ve Alman yönetimi ne yazık ki, benim bakanlarımı böyle bir teröristle aynı teraziye oturtuyor. Sıkıntı burada. Almanya Başbakanı Angela Merkel, bana 'Serbest bırakırsanız memnun oluruz' dedi. Dedim ki o gazeteci değil terörist. Deniz Yücel bir ay Almanya Başkonsolosluğu'nda saklandı. Bu adam terörist, gazeteci değil."

Yücel ile aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan gazeteciler Diken internet sitesi editörü Tunca Öğreten, Dicle Haber (DİHABER) Diyarbakır Büro Şefi - editör Ömer Çelik ve BirGün Gazetesi İdari Sorumlusu Mahir Kanaat ile gözaltına alınan DİHA muhabiri Metin Yoksu, Yolculuk Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Eray Sargın ve ETHA Sorumlu Müdürü Derya Okatan hakkında hazırlanan iddianameye Yücel dahil edilmedi.

Diğer tutuklulardan Çelik ilk duruşmada, Kanaat ile Tunca ikinci duruşmada tahliye edildi.

Yücel hakkındaki iddianame tahliye edildiği güne dek hazırlanmamıştı.