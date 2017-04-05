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Deutsche Welle

Deniz Yücel’e Thedor Wolff Özel Ödülü

Türkiye’de tutuklu bulunan gazeteci Deniz Yücel Theodor Wolff Özel Ödülü’ne layık görüldü. Jüri üyeleri, bu özel ödülün Türkiye’de ayaklar altına alınan basın özgürlüğünün önemine işaret ettiğine dikkat çekti.

05 Nisan 2017 21:52

Türkiye'de cezaevinde bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel Alman Gazete Yayıncıları Birliği (BDZV) tarafından verilen Theodor Wolff Özel Ödülü'ne layık görüldü. Alman BDZV tarafından yapılan açıklamada, jüri ve danışma kurulu üyelerinin oy birliği ile Deniz Yücel'e özel bir ödül vermeye karar verdiği belirtildi.

Açıklamaya göre, jüri ve danışma kurulu üyeleri Türkiye'de yaklaşık altı haftadır tutuklu bulunan Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını talep etti. Theodor Wolff'un anısına verilen bu özel ödülün, Türkiye ve dünyanın birçok başka ülkesinde ayaklar altına alınan basın özgürlüğünün önemine işaret ettiği belirtildi.

Theodor Wolff anısına üç kategoride verilen ödüllerin sahipleri ise 21 Haziran akşamı Berlin'de düzenlenecek törende açıklanacak. 1863-1943 yılları arasında yaşayan ve Berliner Tageblatts adlı gazetenin genel yayın yönetmeni Theodor Wolff, Nasyonal Sosyalizm döneminde Almanya'dan Fransa'ya kaçmak zorunda kalmıştı.

Tutuklu gazeteci Deniz Yücel ayrıca Kurt Tucholsky Derneği tarafından verilen Kurt Tucholsky Ödül törenine de onur konuğu olarak davet edildi. Yücel'in 22 Ekim'de Berlin'de düzenlenecek törene katılabilmesi umut ediliyor. Derneğin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, Deniz Yücel'in Türkiye'de hapiste tutulmasının "büyük kaygıyla" karşılandığı belirtilerek, "Yücel'e yöneltilen suçlamaların herhangi bir dayanaktan yoksun olduğuna emin olunduğu" görüşüne yer verilmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa/JD/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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