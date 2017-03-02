Deniz Yücel’den mektup var!

Cezaevinden kendi el yazısı ile kaleme aldığı mektubuna “Merhaba Dünya!” (Hallo Welt) diye başlayan gazeteci Deniz Yücel, şimdiki tutukluluk durumunun poliste gözaltındaki durumundan daha iyi olduğunu belirtiyor ve şu ifadeleri kullanıyor: “Kulağa tuhaf gelebilir ama bana öyle geliyor ki sanki şu anda özgürlüğümün küçük bir parçasını kazanmış gibiyim. Gün ışığı! Taze hava! Doğru dürüst yemek! Çay ve Nescafe! Sigara! Gazeteler! Gerçek bir yatak!"

Deniz Yücel, Die Welt gazetesinde yayımlanan mektubunun sonunda arkadaşlarına, yakınlarına ve özgürlüğü için mücadele edenlere teşekkürlerini sunuyor ve “İnanın, bu bana iyi geliyor hem de çok iyi” diye ekliyor.

Avukatlarının kendisini İstanbul’daki Metris cezaevinde ziyareti sırasında bu notları yazan gazeteci Deniz Yücel kısa bir süre sonra da Metris’ten Silivri’deki cezaevine sevk edildi. Yücel, mektubunda Silivri cezaevindeki durumun da polisteki gözaltı şartlarından daha iyi olduğunu vurguluyor.

10,5 yıla kadar hapsi gündeme gelebilir

İstanbul’da 14 Şubat günü gözaltına alınan, Türk ve Alman pasaportlarına sahip gazeteci Deniz Yücel'in hafta başında çıkarıldığı mahkemede terörist bir örgütün propagandasını yapmak ve halkı şiddete kışkırtma suçlarından tutuklanmasına karar verilmişti. Hakkında suçlamalar sabit görüldüğü takdirde Yücel’in 10,5 yıla kadar hapsi gündeme gelebilecek. Yücel, mahkeme masraflarını ödemeyi ise reddetti.

Deniz Yücel’in avukatı Veysel Ok, Reuters ajansına yaptığı açıklamada müvekkilinin tutuklanma kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Seibert: İrtibata geçmeye çalışıyoruz

Alman hükümeti Deniz Yücel'in en kısa zamanda serbest bırakılmasını talep ediyor. Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 15 temmuz darbe girişimi ertesinde tutuklanmış olan beş Alman vatandaşı ve Deniz Yücel ile konsolosluk üzerinden irtibata geçme çabası içinde olduklarını açıkladı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, şu anda Almanya'da bulunan Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile de Deniz Yücel'ın akıbeti konusunda görüşme imkanı bulmaya çalışılacağını bildirdi. Bakan Bozdağ’ın bugün Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde referandum etkinliğine katılacağı duyurulmuştu.

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Reuters/DW, ÇA/BÖ