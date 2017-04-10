Deniz Yücel için özgürlük konvoyu

Başkent Berlin'de bir kez daha Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması için konvoylu protesto eylemi düzenlendi.

Deniz Yücel'in Almanya'daki meslektaşları ve arkadaşlarının çağrısıyla düzenlenen konvoylu protestoda "Free Deniz" (Deniz'e Özgürlük) sloganının yanı sıra bu kez Türkiye'de cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılması için "Free them all" (Hepsine Özgürlük) sloganı da kullanıldı.

Pazar günü Berlin'de düzenlenen konvoylu eyleme yaklaşık 50 otomobil ve çok sayıda motosiklet ve bisikletli sürücünün katıldığı bildirildi.

Türkiye'de cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapan göstericiler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericiler büyükelçilik önünde, gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel, ifade vermeye gittikten sonra gözaltına alınmıştı. Yücel, iki haftaya yakın gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemede Türkiye'den yaptığı haberleriyle "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Almanya'nın birçok kentinde destek eylemleri düzenleniyor. Daha önce de yine hem Berlin hem de Yücel'in doğduğu Flörsheim'de belediye meclisi öncülüğünde temsili özgürlük nöbetleri düzenlenmişti.

Federal hükümet Yücel ile görüşmeye devam etmek istiyor

Uzun süren çabalar sonunda Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen 4 Nisan'da Deniz Yücel'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Aynı gün İstanbul'da temaslarda bulunan Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, görüşme sonrası bir açıklama yapmıştı. Roth, "Yücel'in iyi olduğunu ancak tek kişilik hücrede olması nedeniyle sıkıntı yaşadığını” kaydetmişti. Bakan, Yücel ile henüz tek seferlik bir görüşme izni aldıklarını, görüşmelerin tekrarlanmasını istediklerini belirtmişti.

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AFP/epd/GA/HS