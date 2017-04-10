T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Deniz Yücel için özgürlük konvoyu

Almanya'da Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel için konvoylu protesto düzenlendi. Bu kez Türkiye'de tutuklu tüm gazeteciler için özgürlük çağrısı yapıldı.

10 Nisan 2017 13:27

Başkent Berlin'de bir kez daha Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması için konvoylu protesto eylemi düzenlendi.

Deniz Yücel'in Almanya'daki meslektaşları ve arkadaşlarının çağrısıyla düzenlenen konvoylu protestoda "Free Deniz" (Deniz'e Özgürlük) sloganının yanı sıra bu kez Türkiye'de cezaevindeki tüm gazetecilerin serbest bırakılması için "Free them all" (Hepsine Özgürlük) sloganı da kullanıldı.

Pazar günü Berlin'de düzenlenen konvoylu eyleme yaklaşık 50 otomobil ve çok sayıda motosiklet ve bisikletli sürücünün katıldığı bildirildi.

Türkiye'de cezaevindeki gazetecilerin serbest bırakılması çağrısı yapan göstericiler, Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği önünde toplandı. Göstericiler büyükelçilik önünde, gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti.

Die Welt gazetesi Türkiye muhabiri Deniz Yücel, ifade vermeye gittikten sonra gözaltına alınmıştı. Yücel, iki haftaya yakın gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemede Türkiye'den yaptığı haberleriyle "terör propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlamaları ile tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Deniz Yücel'in serbest bırakılması için Almanya'nın birçok kentinde destek eylemleri düzenleniyor. Daha önce de yine hem Berlin hem de Yücel'in doğduğu Flörsheim'de belediye meclisi öncülüğünde temsili özgürlük nöbetleri düzenlenmişti.

Federal hükümet Yücel ile görüşmeye devam etmek istiyor

Uzun süren çabalar sonunda Almanya'nın İstanbul Başkonsolosu Georg Birgelen 4 Nisan'da Deniz Yücel'i Silivri Cezaevi'nde ziyaret etmişti. Aynı gün İstanbul'da temaslarda bulunan Almanya'nın Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, görüşme sonrası bir açıklama yapmıştı. Roth, "Yücel'in iyi olduğunu ancak tek kişilik hücrede olması nedeniyle sıkıntı yaşadığını” kaydetmişti. Bakan, Yücel ile henüz tek seferlik bir görüşme izni aldıklarını, görüşmelerin tekrarlanmasını istediklerini belirtmişti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/epd/GA/HS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Almanya TürkiyeDeniz YücelTürkiyeBerlinYücel AlmanyaDeniz&quot;Türkiye Berlin BüyükelçiliğiWeltYücelAlmanyaFlörsheimBaşkonsolosu Georg BirgelenNisan Deniz Yücel Silivri CezaeviAlmanya Avrupa Sorumlu Devlet Bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24