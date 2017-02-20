Almanya'da İstanbul'da gözaltına alınan gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılması için dayanışma eylemleri devam ediyor. Berlin'de pazar günü yaklaşık 50 araçtan oluşan konvoyla "Deniz Yücel için adalet” çağrısı yapıldı. Eyleme katılanlar Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Yücel'in serbest bırakılmasını talep etti.

Gazeteci Deniz Yücel için sosyal medya üzerinden de kampanyalar yürütülüyor. #FreeDeniz etiketi altında yapılan paylaşımlarda gazetecinin serbest bırakılması talep ediliyor.

Alman ve Türk vatandaşı olan 43 yaşındaki gazeteci, Türkiye Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın hacklenen e-postalarına yönelik haberleri üzerine "terör örgütüne üye olmak, kişisel verileri kötüye kullanmak ve terör propagandası” yaptığı gerekçesiyle geçen salı günü gözaltına alınmıştı.

Berlin Film Festivali Berlinale'nin kapanış gecesinde de hafta sonu Deniz Yücel'e özgürlük mesajı verilmişti. Berlinale Direktörü Dieter Kosslick, ödül töreni sırasında Deniz Yücel ile dayanışma içinde oldukları açıklamasını yapmış, "Yakında serbest bırakılacağını umuyoruz” şeklinde konuşmuştu.

Alman hükümetinden uyarı

Almanya Başbakanı Merkel, Oberhausen'daki referandum mitingi ve Münih Güvenlik Konferansı nedeniyle Almanya'yı ziyaret eden Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım ile Deniz Yücel'e ilişkin de görüştüğü bildirildi.

Alman hükümeti sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in konuyu "ayrıntılı olarak” dile getirdiğini kaydetti. Seibert, Merkel'in Yıldırım'a "Yücel'e Alman Büyükelçiliği aracılığıyla konsolosluk tarafından kapsamlı şekilde destek verilebilmesinin önemine dikkat çektiğini" ilettiğini ifade etti.

Seibert açıklamasında aynı zamanda Merkel'in Yücel hakkında Türkiye'de yürütülen soruşturmanın "adil ve hukuk devleti ilkelerine uygun” olmasını beklediklerini dile getirdiğini de sözlerine ekledi.

"Düşünce özgürlüğü talep eden kendi de uymalı”

Sosyal Demokrat Partili Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas da Binali Yıldırım'ın Oberhausen mitingi sonrası cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Burada bizden düşünce özgürlüğü talep edenler, kendileri de hukuk devleti ve basın özgürlüğünü tesis etmelidir” şeklinde konuştu.

Yeşiller Partili Federal Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth da Deniz Yücel'in gözaltına alınmasının "Türkiye'de demokrasi ve basın özgürlüğünün ortadan kaldırılması yönündeki üzücü doruk noktalarının bir devamı olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Roth, Türkiye'de hükümeti eleştirebilen bağımsız basın kuruluşunun neredeyse kalmadığını belirterek federal hükümeti ve AB'yi mülteci anlaşması nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi. Roth, "AB'nin mülteci anlaşması nedeniyle Erdoğan'a bağımlı hale geldiğini” vurguladı.

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AFP/GA/HS