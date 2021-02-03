Deniz yolunda trafiğin arttığını savunan Ulaştırma Bakanı: 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu , Kanal İstanbul projesinde çalışmaların bitmek üzere olduğunu ve yasal düzenlemelerin yakında yapılacağını belirterek "2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, PTT'nin Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde gazetecilerle kahvaltılı toplantıda bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Kanal İstanbul projesinin 2011'den bu yana gündemlerinde olduğunu belirten Karaismailoğlu, bunun hem maliyet hem de göreceği iş bakımından dünyadaki en büyük projelerden biri olduğunu söyledi.

Şehir içi ulaşımda deniz yolunun kullanıldığını ve bunun da trafiği artırdığını savunan Karaismailoğlu, "Marmaray açıldıktan sonra bu yoğunluk biraz azaldı. Marmaray'ın dışında dikine hatlar kuruldukça denizdeki şehir içi toplu taşıma artacak. Bunlar da Boğaz'daki karmaşayı artıracaktır. Dünya ticaret hacminin yüzde 90'ı deniz yoluyla yapılıyor. Bu 25-30 milyar tonlara çıkacak önümüzdeki yıllarda. Karadeniz ve Marmara'da onlarca gemi sıra beklerken, bulundukları yerde kirlilik yaratıyor. Bu da ayrı bir sorun" ifadelerini kullandı.

"Projeye talip çok ülke var"

Karaismailoğlu, Boğaz'ı tehlikeli tanker ve gemilere kurban edemeyeceklerine işaret ederek, Kanal İstanbul'un, Boğaz geçişlerine alternatif bir yol olacağını vurguladı. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Kanal İstanbul, rezerv alanıyla birlikte planlanan teknolojik, üniversite, sağlık ve turizm, İstanbul'un gelecekteki depreme karşı yapılacak rezerv konut alanlarıyla dünyaya yön verecek bir proje. Proje çalışmalarımız bitmek üzere. Buranın ihale yöntemiyle ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Yasal düzenlemeler yakında yapılacak. Burada daha önce belediye ile koordinasyon içerisinde çalışmalar yapılıyordu. Arada imzalanmış protokoller var ama mevcut yönetimle anlaşamayacağımız konular da var. Sonuçta bir Türkiye projesi bu. Bunları oluşturduktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Burası kendi kaynağını üreten bir ekosistem olacak. Şu anda hukukçularımız çalışıyor. Bunlar geldikten sonra süreç hızlanacak. Rezerv alanla ilgili daha önce bir kanuni düzenleme yapılmıştı. Ona bazı maddelerin ilave edilmesi gerekiyor. Yap-işlet-devret modeli olabilir ama alternatif modeller de var. Henüz netleşmedi, projeler tamamlandı. Yapım maliyetimiz belli, ÇED raporunda yazıyor. Projeye talip çok ülke var. Onlarla da konuşuyoruz. Bu açık bir ihale olacak. 2021'de Kanal İstanbul için önemli ilerlemeler olacak inşallah. 2021'de kazma vurmak için çalışıyoruz. Süreç devam ediyor."

Konuya ilişkin CHP'nin tavrını da değerlendiren Karaismailoğlu, "Hayatta dikili ağacı olmayanların eleştirmesi normaldir. Türkiye son 18 yıldır akla hayale gelmeyecek projeler yapıp vatandaşın hizmetine sundu. Onlar her şeye karşı çıkıyor. Onlara kalsa Marmaray'ı, Avrasya'yı ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü de yapmayacaktık" dedi.