Deniz üzerinde defile





Dünya moda devlerine ev sahipliği yapan “Fashionable İstanbul By Avea” etkinliği, düzenlenen defileyle başladı.



Dolmabahçe Saray Meydanı'nda, denizin üzerine kurulan platformda gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde Roberto Cavalli'nin 2009-2010 sonbahar-kış koleksiyonu sergilendi.



Defilenin ardından podyuma çıkan Cavalli, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Defileyi, aralarında dünyaca ünlü Jessica Stam, Bar Rafaeli ile Azra Akın'ın da bulunduğu mankenler ile çok sayıda yerli ve yabancı davetli izledi.

