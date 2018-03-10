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Deniz ulaşımına sis engeli... Şehir Hatları vapur seferlerini iptal etti

Mehmet İlkay ÖZER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Boğazı'nda etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

10 Mart 2018 22:28

Mehmet İlkay ÖZER - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Boğazı\'nda etkili olan sis deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları tüm vapur seferlerini iptal etti. 
Sabah saatlerinde başlayan, akşam saatlerinde etkisini arttıran sis nedeniyle, Şehir Hatları A.Ş. tüm vapur seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 
Vapur iskelelerinden \"Sis nedeniyle seferlerimiz iptal edilmiştir\" anonsları yapıldı. Şehir hatları seferlerini iptal ederken; Beşiktaş-Üsküdar, Üsküdar-Beşiktaş motor seferlerinin karşılıklı devam ettiği görüldü. 
Sahilde bulunanlar sisle kaplı İstanbul Boğazı\'nın bol bol fotoğrafını çekti. Tekne ile denize açılan bazı kişilerin ise sis arasında olta ile balık tuttuğu görüldü. 

FOTOĞRAF
 

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