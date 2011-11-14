-Deniz ulaşımına poyraz engeli ÇANAKKALE (A.A) - 14.11.2011 - Kuzey Ege'de etkili olan kuvvetli poyraz nedeniyle Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş yetkilileri, kuvvetli poyraz sebebiyle Geyikli'den Bozcaada'ya saat 10.00 ve 14.00, Bozcaada'dan Geyikli'ye saat 12.00 ve 17.00'de, Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 07.15'te, Kabatepe'den Gökçeada'ya ise saat 10.00'da yapılması planlanan seferlerin iptal edildiğini bildirdi. Öte yandan yetkililer, Çanakkale-Eceabat ve Gelibolu-Lapseki arasındaki araba vapuru seferlerinin ise normal olarak sürdürüldüğünü kaydetti.