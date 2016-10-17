Deniz ulaşımına lodos engeli

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli lodostan dolayı balıkçılar da denize açılamadı.

Hürriyet'in haberine göre, Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin sahil kesiminde dalga yüksekliği zaman zaman 5 metreyi buldu.

Bu nedenle Tekirdağ- Karabiga- Avşa ve Marmara Adası feribot seferlerini iptal edildi. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep, Marmara açıklarında demirledi. Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ, Barbaros ve Marmara Ereğlisi balıkçı barınaklarındaki balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı. Meteoroloji verilerine göre lodosun yarından itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.