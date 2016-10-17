T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Deniz ulaşımına lodos engeli

Tekirdağ'daki tüm deniz otobüsü seferleri iptal edildi

17 Ekim 2016 17:44

Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında sabah saatlerinden itibaren etkili olan lodos nedeniyle feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli lodostan dolayı balıkçılar da denize açılamadı.

Hürriyet'in haberine göre, Tekirdağ’da sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren lodos, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Saatte 50 kilometre hıza ulaşan şiddetli rüzgar nedeniyle kentin sahil kesiminde dalga yüksekliği zaman zaman 5 metreyi buldu.

Bu nedenle Tekirdağ- Karabiga- Avşa ve Marmara Adası feribot seferlerini iptal edildi. Uluslararası taşımacılık yapan 10 tanker ve şilep, Marmara açıklarında demirledi. Tekirdağ, Şarköy, Hoşköy, Kumbağ, Barbaros ve Marmara Ereğlisi balıkçı barınaklarındaki balıkçılar lodos nedeniyle denize açılamadı. Meteoroloji verilerine göre lodosun yarından itibaren etkisini kaybedeceği bildirildi.

ETİKETLER

LodosTekirdağdeniz ulaşımı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24