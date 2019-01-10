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DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle)

DHA İSTANBUL - DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle)   Haber: İstanbul DHA  Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

10 Ocak 2019 10:01

DHA İSTANBUL - DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ(ek bilgi ve görüntüyle)
 
Haber: İstanbul DHA  Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO\'da iptal edilen seferler şöyle: 
07.00 Yalova-Pendik 
07.15 Yalova-Yenikapı 
07.45 Yenikapı-Yalova 
07.30 Bostancı-Beşiktaş 
07.40 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 
07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 
08.10 Beşiktaş-Bostancı
08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 
09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
08.50 Bostancı-Beşiktaş
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 


BUDO\'da iptal seferler ise şöyle: 

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)
16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

Şehir hatları 06.55 Bostancı-Karaköy seferi iptal edildi. 

Görüntü Dökümü:
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- Sarayburnu sahilden görüntü 
- Dalgaların kıyıya vurması 
- Rüzgarın şiddeti 
- Ağaçların görüntüsü 
- Genel ve detaylar  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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