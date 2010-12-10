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Yaşam

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ ÇANAKKALE (A.A)

10 Aralık 2010 11:16

-DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ ÇANAKKALE (A.A) - 10.12.2010 - Çanakkale'de etkili olan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Bu sabah yapılması gereken Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada ve Kepez-Eceabat arasındaki araba vapuru seferleri fırtına sebebiyle yapılamadı. Diğer hatlardaki seferlerin normal olarak yapıldığı bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, fırtınanın hızının zaman zaman saatte 60 kilometreyi bulduğunu ve gün içinde hızını artırarak devam edeceği uyarısında bulundu. Kent merkezinde etkili olan yağışın ise öğle saatlerine kadar süreceğini belirten yetkililer, hava sıcaklıklarında da 10-11 derece düşüş olacağını bildirdi.

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