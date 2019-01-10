T24 LogoT24 Logo
Gündem

DENİZ ULAŞIMINA FIRTINA ENGELİ 

  Haber: İSTANBUL,(DHA)  Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

10 Ocak 2019 20:34


 
Haber: İSTANBUL,(DHA) 
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.

İDO\'da iptal edilen seferler şöyle: 
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 
17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
17.50 Bostancı-Kadıköy-Bakırköy 
18.40 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı 
18.30 Beşiktaş-Bostancı 
19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 
19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 
21.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy 
ve yarın sabah 09.45 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

BUDO\'da iptal edilen seferler şöyle: 
19.00 Eminönü-Bursa
19.00 Bursa-Eminönü

Görüntü dökümü:
-----------------------------
- Sarayburnu sahilden görüntü 
- Dalgaların kıyıya vurması 
- Rüzgarın şiddeti 
- Ağaçların görüntüsü 
- Genel ve detaylar  

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BUDOBostancıYenikapıBandırma  17KadıköyYenikapıBursa  17BostancıKadıköyBakırköy  18BakırköyKadıköyBostancı  18BeşiktaşBostancı  19BursaYenikapıKadıköy  19KadıköyYenikapıBursa  21BursaYenikapıKadıköy  ve
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24