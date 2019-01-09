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Deniz ulaşımına fırtına engeli

İstanbul DHA Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti

09 Ocak 2019 11:14

İstanbul DHA
Marmara denizinde etkili olan fırtına nedeniyle Şehir Hatları, İDO ve BUDO bazı seferlerini iptal etti.
Şehit Hatları\'nın iptal seferleri şöyle:
-06.55 Bostancı-Karaköy
-07.45 Karaköy-Bostancı
-08.00 Ortaköy-Üsküdar
-08.00 Üsküdar-Ortaköy 
-07.50 Kadıköy-Sarıyer 

İDO\'nun iptal edilen seferleri:
-08.50 Bostancı-Beşiktaş 
-08.45 Bakırköy-Kadıköy-Bostancı
-08.10 Beşiktaş-Bostancı 
-18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma 
-09.51 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 

BUDO\'nun iptal seferleri:
-07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
-09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
-09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) 
-10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) 
-11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) 
-12.55  Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) 

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