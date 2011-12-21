Deniz Uğur'un morali iyi



T24- Meme kanserine yakalanan ve geçtiğimiz gün ameliyat olan Deniz Uğur, sevenlerine Twitter üzerinden “her şey yolunda” mesajı gönderdi.





Hürriyet'in haberine göre, geçtiğimiz hafta meme kanseri teşhisi konan ve önceki gün ameliyat masasına yatan Deniz Uğur, moralini yüksek tutuyor. Oyuncu, ameliyatın ardından da sevenlerine “her şey yolunda” mesajı gönderdi. Uğur, Twitter sayfasına rol aldığı “Bu Son Olsun” filminin fragmanını yükleyip şu notu yazdı: “Tüm dostlara çok çok teşekkür. Her şey yolunda. Galaya kadar toparlarım. Şu anda fragmanı izliyorum. Bu son olsun.”





Sadece kitle alındı





Zor günler geçiren sevgilisi Deniz Uğur’u bir an olsun yalnız bırakmayan yönetmen Orçun Benli de dün bir açıklama yaptı. İddiaların doğru olmadığını, göğsün tamamının alınmadığını söyleyen Benli, “Ben hep yanındayım, Deniz’in durumu gayet iyi. Ameliyatta göğsün tamamını değil, sadece kitleyi aldılar. Alınan dokunun yerine de silikon desteği konuldu” dedi.





Başarılı ameliyat





Deniz Uğur’un ameliyat olduğu Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi’nden ise oyuncunun sağlık durumuyla ilgili şu bilgi geldi: “Deniz Uğur, 19 Aralık 2011 tarihinde sağ memesindeki kitle nedeniyle hastanemizde başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Deniz Uğur’un sağlık durumu iyi olup, normal odada izlenmektedir.”

